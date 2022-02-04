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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالصور.. انطلاق الدورة الثالثة من "آرت فير" مصر الدولي للفنون بالتجمع الخامس

صدى البلد

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الثالثة من معرض مصر الدولي للفنون "Egypt International Art Fair 3rd Edition"، والتي تستمر حتى 8 فبراير المقبل، في القاهرة، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

 

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض يُشارك فيه عدد متزايد من الفنانين وأصحاب التحف الفنية المهمة، الذين يشاركون مع زوّار المعرض بشكل حصري بعرض مجموعاتهم الفنية الخاصة.

 

ويشارك في هذه الدورة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين التشكيليين المصريين والعرب، في مختلف المجالات الفنية "النحت والرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ".

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ومن جانبه قال محمد يونس مؤسس معرض مصر الدولي للفنون: بعد نجاح الدورة الثانية ومشاركة عدد كبير من جامعي اللوحات الفنية من المشاهير من النجمات مثل جومانة مراد وكندة علوش ودرة، الذين شاركوا العام الماضى، نجح الصالون هذا العام أن يجذب عددا كبيرا من أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم العربي للمشاركة به نظرا لإقامته كل عام بانتظام ودون تأخير.

 

وأضاف يونس: تشارك الفنانة جومانة مراد وزوجها ربيع بسيسو، هذا العام بجزء من المجموعة الفنية الخاصة بها، تحمل جانبا من ذكرياتهما المشتركة، تضم عددا من تجارب فنانين مصريين وعرب بارزين من مختلف الأجيال والاتجاهات، وهي تغطي فترة زمنية تمتد من عشرينيات القرن الماضي وحتى عام ٢٠٢١.

 

تبرز المشاركة العربية المتميزة في المعرض؛ من خلال عدد من الفنانين المتميزين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، وغيرها من الدول العربية.

 

ومن الفنانين المصريين المشاركين في المعرض، صبري منصور، سيد سعد الدين أحمد نبيل، أحمد عثمان، أشرف رسلان، بريت بطرس غالي، كارولين بيرزي، هادي برعي، هاني محفوظ، خالد عبدالوهاب، محمود الدويحي، محمود عبدالمنعم، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، محمد رضوان، مصطفى سليم، نجيب معين،ناجي فريد، نورا السعدي، أسامة فريد، طه القرني، طاهر حمودة، ياسمين الحازق. ومن أبرز الفنانون المشاركون من الدول العربية، فيصل لعيبي العراق، دينا مطر فلسطين، مهند عرابي سوريا، غيلان صفدي سوريا، إبراهيم الحسون سوريا، يوسف يوسف سوريا، سعاد مردم بيك سوريا، محمد خياطة سوريا، رأفت بلان سوريا، صفاء الست سوريا، مجد كرديه سوريا، أحمد عقيل سوريا، إيهاب أحمد لبنان، حكيم العقل اليمن، شاكر العلوسي العراق، وضاح مهدي العراق، شروق بنت فهد السعودية، محمد نصر الله الأردن، مروة نجار الأردن، عمر نجار الأردن، فادي حدادين الأردن.


ومن أهم الجاليريهات الفنية المشاركة في المعرض: جاليرى الزمالك، جاليري مصر، آزاد، مشربية، جاليري حافظ من السعودية، جاليري جودار ووادي فنان وكود من الأردن، صالح بركات وart on 56 من لبنان.

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بلؤاب
بلؤاب
معرض مصر الدولي للفنون التجمع الخامس القاهرة الجديدة بطرس غالي الفنانين التشكيليين جومانة مراد الفنانة جومانة مراد النحت والرسم والتصوير الفنانين التشكيليين المصريين

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