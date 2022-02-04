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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو سواق الميكروباص زود الأجرة.. طرق طلب النجدة من جهاز حماية المستهلك

صدى البلد

رغم قرار اللجنة الوزارية لإعادة تسعير المنتجات البترولية اليوم بتعديل أسعار البنزين وزيادة أسعار منتجات البنزين المختلفة بواقع 25 قرشا/اللتر، إلا أن اللجنة أبقت على سعر السولار دون تغيير والذي تستخدمه غالبية وسائل النقل الجماعي في مصر وهو ما دفع المحافظون وحكوميون، للخروج بتصريحات أكدوا خلالها عدم تحريك تعريفة ركوب أي وسيلة نقل جماعي عامة أو خاصة.

ويستعرض صدى البلد وسائل الاتصال بـ جهاز حماية المستهلك إذا واجهت محاولات لرفع تعريفة الركوب من جانب صاحب أي وسيلة نقل جماعي يمكنك التواصل بها مع جهاز حماية المستهلك ذراع وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابية على الأسواق.

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى 
- التواصل عن طريق واتس آب على رقم 01577779999
- إرسال شكواك الكترونيا بالضغط هنا  

- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور: اندرويد اضغط هنا     ايفون اضغط هنا

- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753

- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

زيادة أسعار البنزين

وجاءت الاسعار الجديدة في البنزين كما هو موضح في السكور التالية:

7.25 جنيه للتر بنزين 80

8.50 جنيه للتر البنزين 92

9.50 جنيه للتر بنزين 95

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر

وفور هذه القرارات المتعلقة بارتفاع أسعار البنزين، صدرت تصريحات عن وزارة التنمية المحلية تطمئن فيها المواطنين بشأن عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية.

الوزير وجه أيضا المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

كما كان هناك تشديد من قبل وزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي علي ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات  

ولم يكن المشرع المصري في منأى عن هذه الاشكالية.. حيث جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة .

ووفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة دون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

7ـ الاعتداء على رجال المرور.

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

9ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

10ـ السير دون فرامل.

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