خريطة القوافل العلاجية المجانية بمدن البحر الأحمر خلال الشهر الجاري

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن خارطة القوافل العلاجية المجانية بجميع مدن المحافظة خلال شهر فبراير الحالي.

وتنطلق القوافل يوم 9 من الشهر الجاري بقريتي مرسى حميرة وأبرق بمدينة الشلاتين، ومنها إلى مدينة حلايب يومي 11و12 من الشهر ذاته، ثم يومي 13و14 بمنطقتي حدربة وأبورماد جنوب حلايب.

وتنتقل القوافل العلاجية المجانية إلى قريتي الشيخ الشاذلي وأبو غصون بمدينة مرسى علم يومي 15 و 16، ثم مركز صحة الأسرة بمرسى علم يومي 17 و 18 فيراير، ومنها إلى قرية الحمراوين بالقصير يومي 19 و 20، ومنها إلى أم الحويطات والنصر بسفاجا يومي 21 و 22، وتختتم أعمال القوافل العلاجية يومي 23 و 24 بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل شاملة جميع التخصصات، بالإضافة إلى توافر معمل تحاليل طبية وأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان.