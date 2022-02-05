أسعار الذهب اليوم السبت 5 فبراير 2022

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 5 فبراير 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بنحو 5 جنيهات وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم 904 جنيهات.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم 791 جنيها.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم 678 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 527 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 452 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم 6328 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم نحو904.000 ألف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1806 دولارات للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.