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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

آيتن عامر: لو سمية الخشاب فاكرة إني بقلدها تبقى غلطانة.. وهعتزل الفن لو شعرت بتقصيري نحو أسرتي

آيتن عامر
آيتن عامر

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية "أسما إبراهيم"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


أنجح الخطوات.. آيتن عامر: مستعدة أعمل دور راقصة.. فيديو
وردت "آيتن عامر"، على تجسيدها شخصية راقصة في أحد الأعمال الفنية في الوقت الحالي، قائله: "أنا عملت فيلم شارع الهرم، وكان انطلاقتي في السينما بشكل موسع، وكان ناجح نجاح خطير".

 

هأقعد في البيت.. آيتن عامر: هعتزل الفن لو شعرت بتقصيري نحو أسرتي.. فيديو
وكشفت "آيتن عامر"، عن الحالة الوحيدة التي ستقوم باعتزال الفن، قائلة: "لو في فترة من الفترات أهملت وبيتي تأثر وحياتي تأثرت بسبب شغلي أنا لازم أقعد في البيت".

 

استنجدت بيه وخذلني.. بكاء آيتن عامر بسبب هذا الشخص على الهواء.. فيديو
كشفت الفنانة آيتن عامر، عن الغلطة  التي فعلتها ومازالت ندمانة عليها، قائله: " الذنب الوحيد اللي عملته أني مضيت على عقد مسلسل معين، وكان من ضمن الحاجات اللي عملتها".

 

آيتن عامر عن عدم تصدرها عمل فني: الدور الثاني أحيانا أهم من الرئيسي.. فيديو
وقالت "آيتن عامر"،: "أن أكون متصدرة للعمل ليس أهم شيء.. والأهم أن يكون العمل له هدف ويكون مؤثر".

 

آيتن عامر: برفض أعمال كتيرة.. وعمري ما بدوَّر على الفلوس في الشغل| فيديو
أكدت الفنانة أيتن عامر، أن الأعمال التي تعتذر عنها أكثر من الأعمال التي تشارك فيها في النهاية، قائلة: "عمري ما بدور على الفلوس في الشغل، وأنا بنقي الشغل، والحاجات اللي بعتذر عنها؛، أكتر بكتير من اللي بشارك فيها، ولو ما حِلتِيش جنيه؛ عمري ما هروح أعمل حاجة تقلل مني".

 

آيتن عامر: لو سمية الخشاب فاكره إني بقلدها تبقى غلطانة.. فيديو
وردت "آيتن عامر"، على تقليدها للفنانة سمية الخشاب، قائلة: "لو فاكره إني بقلدها؛ تبقى غلطانة"، متابعة: "أنا مش متابعاها علشان أعرف هي بتلبس ولا لأ".

 

آيتن عامر: حواليا حاجات صعبة وبعتبر نفسي شخص محارب.. فيديو
وقالت "آيتن عامر"،: "دائما أعتبر نفسي شخص محارب، ولست شخصا مسالما"، متابعة: "بيكون حواليا حاجه صعبة أو طاقة سلبية دائما، وبحاول أعدي وأقوم".

 

آيتن عامر توضح حقيقة خلافها مع النقيب أشرف زكي.. فيديو
ونفت الفنانة ايتن عامر، وجود خلافات بينهما وبين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قائلة: "معنديش خلاف مع اشرف زكي نقيب الفنانين وهو كان بيدرس لوفاء أختي في المعهد ولما دخلت هو حس بالتبعية اني بنته وكان بيعدي عليا وكنا بيبقى فرحان بالشغل اللي بعمله، ولا اعتبر اني ممثلة عنده في النقابة فقط وفي روابط اسرية وعلاقة قوية بيني وبينه".
 

شارع الهرم ايتن عامر سمية الخشاب الفنانة ايتن عامر القاهرة والناس الاعمال الفنية برنامج حبر سري

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