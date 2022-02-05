بالأسعار والمواصفات.. نظرة شاملة عن سكودا كاروك موديل 2022.. صور

أعلنت سكودا عن تفاصيل أسعار ومواصفات سيارة Karoq الجديدة والتي تم تحديثها بعد أربع سنوات من إطلاقها لأول مرة بمواد مستدامة جديدة، وتحسين كفاءة المحرك والتكنولوجيا الجديدة، وسيتم فتح دفاتر طلبات الشركة التشيكية في 17 فبراير مع توفر ثلاثة مستويات للمواصفات هي SE Drive و SE L و SportLine.

سكودا كاروك موديل 2022

يأتي طراز SE من سيارة سكودا Karoq بسعر 25.950 جنيه إسترليني ويتضمن سبائك 17 بوصة وأضواء LED أمامية وخلفية ومؤشرات ديناميكية ونظام ملاحة بشاشة تعمل باللمس وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية.

سيتوفر طرازSE L من سيارة سكودا Karoq ذات الخطوة التالية من 27.785 جنيه إسترليني، وستتميز بعجلات من سبائك معدنية بقياس 18 بوصة وقضبان سقف من الكروم ودخول بدون مفتاح وتقنية بدء التشغيل وجناح خلفي ممتد.

سكودا كاروك موديل 2022

سيتمتع الطراز الأفضل SportLine من سيارة سكودا Karoq التي تتصدر النطاق بمصابيح أمامية متكيفة بمصفوفة LED وإضاءة محيطة وفتحة سقف بانوراميه، بالإضافة إلى طلاء معدني وحذاء يعمل إلكترونياً، ستبدأ الأسعار من 31.835 جنيه إسترليني.

ستضمن سياؤة سكودا Karoq حزمات ترقيات جديدة مثل نظام التدفئة لعجلة القيادة والمقاعد الأمامية وفوهات غسيل الزجاج الأمامي وهي أيضًا قياسية في طراز SE L كما هو الحال مع Parking Pack ، بالإضافة لكاميرا الرؤية الخلفية وأجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية، وكما هو الحال معSE L ، تم تجهيز SportLine بكل من حزمة الشتاء وحزمة وقوف السيارات بشكل قياسي.

سكودا كاروك موديل 2022

كجزء من التحديث ، تتلقى سيارات الدفع الرباعي الشهيرة من سكودا تغييرات في التصميم الخارجي تشمل مصابيح LED أقل حجماً ومُعاد ترتيبها في الأمام والخلف، وشبكة سداسية أعرض ومصدات بلون الهيكل.

سكودا كاروك موديل 2022

يكتسب الطراز أيضًا جناحًا خلفيًا أطول بلون الهيكل وخزان وقود محسّن ديناميكيًا وتصميمات عجلات معدنية جديدة متوفرة بأقطار 17 بوصة و18 بوصة و 1 بوصة، تدعي سكودا أن التغييرات تساهم في تقليل السحب بنسبة 9٪ وتؤدي إلى قرص مضغوط قدره 0.30، مما يجعل كاروك واحدة من أكثر السيارات الديناميكية الهوائية في فئتها.

سكودا كاروك موديل 2022

يمكن طلب Karoq الجديدة معEco Pack ، والتي تضيف مواد مستدامة إلى مقصورة السيارة، مثل أغطية المقاعد المصنوعة من الجلد المصنوع من مواد نباتية، معاد تدويرها.

يحتوي Karoq على خمسة خيارات للمحركات، ثلاث وحدات بنزين ووحدتان ديزل، وجميعها مزودة بشاحن توربيني.

سكودا كاروك موديل 2022

تشتمل مجموعة البنزين على محرك 1.0 لتر بقوة 108 حصانًا و 147 حصانًا ومحرك 187 حصانًا 2.0 لتر، وخياري الديزل هما وحدتان سعة 2.0 لتر، وتنتج إما 114 حصانًا أو 150 حصانًا.

تتوفر جميع المحركات مع خيار ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات بخلاف المحرك سعة 1.0 لتر، وهو يدوي فقط.

سكودا كاروك موديل 2022

تحصل طرازات SE Drive من الداخل على شاشة عرض رقمية مقاس 8.0 بوصة كمعيار لتحل محل الأقراص اليدوية التي شوهدت في Karoq السابقة بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة مساعدة السفر، بما في ذلك المساعدة الأمامية وحماية المشاة والتحكم التكيفي في ثبات السرعة وعلامة المرور.

سكودا كاروك موديل 2022

يتم أيضًا تضمين Android Auto و Apple CarPlay ، مع الشحن اللاسلكي الاختياري للهاتف، وتم تجهيز طرازات SE L بجناح أكبر وبلون هيكل وعجلات 17 بوصة وتقليم هوائي، والذي تقول عنه سكودا انه يقلل من اضطراب الهواء.

سكودا كاروك موديل 2022

تتميز طرازات SportLine بمصابيح أمامية مصفوفة بتقنية LED وحزمة Skoda السوداء بشكل قياسي، والتي تضيف لمسات سوداء لإطارات النوافذ، وقضبان السقف، والناشر الخلفي، والمرايا الجانبية، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة.

تتوقع سكودا أن تبدأ عمليات التسليم الأولى للنموذج في وقت لاحق في الربيع.