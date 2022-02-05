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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تتعافى من خسارة 2020 رغم انخفاض مبيعاتها في 2021.. صور

فورد تتعافى من خسارة
فورد تتعافى من خسارة 2020 رغم انخفاض مبيعاتها في 2021

أعلنت شركة فورد عن نتائج تشغيل "قوية" في عام 2021 على الرغم من أزمة سلسلة التوريد المستمرة، حيث استشهدت الشركة الامريكية بالطلب على سياراتها الكهربائية النقية الجديدة باعتبارها محورية في انتعاشها من خسارة العام السابق.

بلغت ارباح الشركة 17.9 مليار دولار (13.2 مليار جنيه إسترليني) من الإيرادات 136.3 مليار دولار (100.3 مليار جنيه إسترليني) مقارنة بخسارة 1.3 مليار دولار (0.96 مليار جنيه إسترليني) مقابل 127.1 مليار دولار (93.6 مليار جنيه إسترليني) في عام 2020 ، عندما أوقف الوباء عملياتها أنهى عام 2021 بأفضل النتائج المالية منذ عام 2016.

قال المدير المالي جون لولر: "لقد قام فريقنا بعمل رائع مع الشركاء لزيادة توافر المكونات إلى أقصى حد، لقد خصصنا هذه الأحجام للمركبات الجديدة المطلوبة مثل برونكو SUVومافريك، ونماذج مربحة مثل F-Seriesشاحنات و Transit، بالإضافة لطلبات العملاء الخاصة".

عملت شركة Fordمع LGلزيادة إمداد البطاريات في Mustang Mach-E، حيث توسعت السعة ثلاث مرات خلال الأشهر العشرة الماضية ومن المتوقع أن تتضاعف أكثر من الأحجام المتعاقد عليها في الأصل بحلول نهاية عام 2022.

كانت العلامة التجارية ثاني أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في الولايات المتحدة العام الماضي، والتي قال الرئيس التنفيذي جيم فارلي، إنها تمثل "خطوة مبكرة مهمة نحو أن تصبح في نهاية المطاف قائد EV الحقيقي، وقد تلقت طلبات أو حجوزات لنحو 275000 Mach-Eو F-150 Lightningو E-Transit EVsحتى الآن.

قال فارلي: "نحن نكسر القيود لتقديم كل واحدة منها بأسرع ما يمكن"، وتعهدت بتعزيز القدرة التصنيعية للمركبات الكهربائية إلى 600 ألف وحدة على الأقل بحلول عام 2023 بهدف تحقيق مزيج مبيعات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030.

وفي العموم انخفضت النتائج الإيجابية للعام بأكمله بسبب أرباح الربع الرابع التي جاءت أقل من التوقعات، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 6٪ في سعر السهم عند إغلاق التداول يوم أم ، وفقًا لـ CNBC.

قال لولر: "اعتقد البعض أنه يمكننا القيام بعمل أفضل على الأحجام. ولكن نظرًا لقيود العرض ، أدركنا أنه بسبب نقص أوميكرون وأشباه الموصلات ، لم نتمكن من تجاوز الأحجام التي وجهناها.

تقدر الشركة زيادة بنسبة 15 الى 25 ٪ في الأرباح قبل الضرائب في عام 2022، لتصل إلى 11.5 مليار دولار حتى 12.5 مليار دولار مع زيادة حجم المبيعات بنسبة 10-15 ٪.

وتشمل أهم عمليات إطلاق الشركة في عام 2022 الشاحنة الكهربائية E-Transitوالشاحنة الكهربائية F-150 Lightning.

شركة فورد التوريد الأمريكية خسارة أرباح الايرادات السيارات الكهربائية

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