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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حل المشكلات وتنمية الذكاء أبرزها.. التأثيرات الإيجابية لـ ألعاب الفيديو على المراهقين

التأثيرات الإيجابية
التأثيرات الإيجابية لألعاب الفيديو

عندما تجد ابنك المراهق غالبًا يجلس مع ألعاب الفيديو الخاصة به ، فقد تتساءل عن التأثيرات المحتملة لألعاب الفيديو على المراهقين، قد لا نعرف مراهقًا يكره ممارسة ألعاب الفيديو. وبالتالي ، وجدت دراسة أن 97٪ من المراهقين والأطفال يلعبون ألعاب الفيديو لمدة ساعة على الأقل يوميًا في الولايات المتحدة .

 

 كشف موقع هيلثي عن الآثار السلبية والإيجابية لألعاب الفيديو على ابنك المراهق ، وبعض علامات إدمان ألعاب الفيديو ، ونصائح مفيدة للتعامل مع ذلك.

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التأثيرات الإيجابية لألعاب الفيديو على المراهقين:


نعم ، يمكن أن تكون ألعاب الفيديو مفيدة لطفلك. لا تصدم ، سنخبرك لماذا. فيما يلي الأسباب التي تجعل الألعاب الافتراضية جيدة.

1. يحسن الوظائف المعرفية:
على عكس الاعتقاد الشائع ، يمكن لألعاب الفيديو أن تعزز المهارات المعرفية المتعددة مثل تخصيص الانتباه بشكل أفضل والمعالجة المرئية والذاكرة والتفكير والإدراك ، وفقًا لبحث نشرته جمعية علم النفس الأمريكية.


درس الباحثون ألعاب الفيديو وخلصوا إلى أن الآثار الإيجابية للألعاب العنيفة تشمل تحسين قدرة اللاعب على التفكير بأبعاد مختلفة ، تمامًا كما تفعل بعض الدورات الأكاديمية.

2. التنسيق بين اليد والعينين:
أظهرت الأبحاث أن المراهقين يمكنهم تعلم مهارات التنسيق المكاني والمرئي والعيني من ألعاب الفيديو ، وخاصة من ألعاب إطلاق النار. تتطلب بعض الألعاب قدرًا كبيرًا من هذه المهارات حتى تنجح. على سبيل المثال ، يحتاج اللاعبون إلى تتبع المواقف والسرعة والهدف والاتجاهات والمزيد. يعالج الدماغ كل هذه البيانات وينسق مع اليدين حيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات باستخدام لوحة المفاتيح أو وحدة التحكم في اللعبة.


تقول المؤلفة الرئيسية للبحث إيزابيلا جرانيك من جامعة رادبود نيميغن في هولندا ، "هذا له آثار حاسمة على التعليم والتطوير الوظيفي ، حيث أثبت البحث السابق قوة المهارات المكانية للإنجاز في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات . "

3. سرعة التفكير والدقة:
تعمل الحركة في ألعاب الفيديو على إعداد اللاعبين لاتخاذ قرارات ذكية في أجزاء من الثواني. كما أنهم بحاجة إلى عناية فائقة للتعامل مع التغييرات غير المتوقعة في اللعبة.


4. العمل على البراعة:
تعمل الألعاب عبر الإنترنت على تحسين حركة اليدين بالماوس ولوحة المفاتيح. يتعلمون استخدام وظائف الاختصار على لوحة المفاتيح ويقدمون ردودًا سريعة.

5. قدرات حل المشكلات
يقترح الباحثون أن ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد المراهقين في تطوير مهارات حل المشكلات لأنه أثناء لعب ألعاب الفيديو الاستراتيجية مثل لعب الأدوار ، يتحسن المراهقون الصغار في حل المشكلات.


6. يمكن لبعض الألعاب تحسين الحالة المزاجية ودرء القلق
ألعاب مثل Angry Birds و Bejeweled II مباشرة وتجلب السعادة الفورية أو الاسترخاء وتحسن الحالة المزاجية. يصفه الباحث جرانيك بأنه "فائدة عاطفية أساسية" يمكن للأطفال الحصول عليها من ألعاب الفيديو. يمكن للألعاب أيضًا تعليم الشباب كيفية التعامل مع الإخفاقات.


7. تعزيز نظرية الذكاء المتزايد
المراهقون ، الذين يتم تشجيعهم والإشادة بهم للعمل على لغز أو لعبة ، يطورون فكرة المعرفة التقدمية ، والتي تؤمن أساسًا بأن الذكاء ليس ثابتًا ويمكن تحسينه ؛ يمكن أن تنمو بالجهد والوقت. بهذه الطريقة ، توفر ألعاب الفيديو أرضية مثالية للأطفال لاكتساب مثل هذه السمات من الأفكار.


8. فوائد أخرى
يمكن لألعاب الفيديو التعليمية تعليم المواد المدرسية بشكل أكثر تفاعلاً ، ويمكن للألعاب المؤيدة للمجتمع أن تزيد من التعاطف لدى المراهقين.

تعتمد الآثار الإيجابية على الألعاب التي يختار ابنك المراهق لعبها. الألعاب العنيفة والجنسية الصريحة سلبية أكثر منها إيجابية.

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