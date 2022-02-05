سر تأخر لحظات الحسم..لماذا يفشل إنقاذ الطفل ريان كلما أوشك على النجاح؟

تتواصل الجهود وعمليات إنقاذ الطفل ريان، في المغرب، والذي سقط في بئر عميقة، الثلاثاء الماضي، بقرية تمروت القريبة من مدينة شفشاون، الواقعة شمال المغرب، و طبقا لوسائل الإعلام المغربية، فقد باتت فرق الإنقاذ على بعد أمتار معدودة عن الطفل ريان والبالغ من العمر 5 أعوام.

وصرحت مصادر رسمية لوسائل إعلام مغربية، أن فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط للوصول إلى الطفل، بعد أن تمكنوا من حفر 3 أمتار يدويا حتى الساعة 4 صباحا، ولم يبقى سوى مترين للوصول للطفل.

صعوبات تواجه عمليات الحفر

وأشار التقارير الإعلامية، أن عمليات الحفر بشكل أفقي مستمرة للوصول إلى الطفل، ولكن لا يمكن تحديد وقت محدد لإخراج ريان من البئر، مشيرا إلى أن عملية الحفر لمتر واحد تستغرق حوالي ساعة.

من ناحية أخرى، فإنه على مدار الساعات الماضية، كلما تقترب فرق الإنقاذ من الطفل، تجد عوائق أمامها، حيث نقلت وسائل الإعلام المغربية، أن شقا صخريا جزئيا أوقف عملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان من البئر.

الشرح الجيولوجي للبئر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن جهود كبيرة تتواصل لإنقاذ الطفل ريان منذ الثلاثاء الماضي، بعدما سقط في بئر في بلدة تمروت، على بعد 100 كيلومتر من شفشاون، موضحا أن هذا البئر بدائى الحفر يستخدم لتخزين المياه بقطر غير منتظم بفوهة 45 سم وفى القاع 35 سم، وليس مستويا تماما.

وأضاف شراقي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المنطقة التي يوجد فيها البئر مكونة من رواسب نهرية على جبال أطلس بارتفاع أكثر من 1000 م فوق سطح البحر، والأمطار فى هذه المرتفعات عالية أكثر من 1000 مم/سنة، وتشتهر بانزلاق الطبقات الصخرية، وحدثت انزلاقات كبيرة فى 1988 أدت إلى وفاة 52 شخص.

الاستعانة بشركات متخصصة

وأوضح أن السلطات المغربية تحاول الوصول إلى الطفل ريان بطريقة آمنة آخذين فى الاعتبار هشاشة التربة، وفى هذه الحالات يجب الاستعانة بالشركات الكبرى المتخصصة فى عمليات الحفر مثل شركات البترول والمناجم لما لهم من خبرة وأجهزة ومعدات، وكذلك القوات المسلحة كما هو الحال لدى الهيئة الهندسية فى مصر من معدات على أعلى مستوى فى الحفر بأنواعه المختلفة.

واختتم قائلا: "تم الآن عمل حفرة رأسية مكشوفة على بعد حوالي 8 م بالعمق الذي يتواجد عليه الطفل 32 م، وبعد ذلك حفر أفقى نحو مكان الطفل، و تتوارد أنباء أن الطفل بخير ويتم زيادة الاكسجين له وربما غذاء ومياه أيضا ورؤيته بكاميرا".

الحالة الصحية للطفل ريان

وعن الحالة الصحية للطفل ريان، فإنه ما زال على قيد الحياة وأنه يتم تزويد المكان الذي وقع فيه بالأوكسجين وفريق الوقاية المدنية المختص يتابع بشكل مستمر حالة الطفل عبر كاميرا تم تثبيتها في المكان، كما أن الأطقم الطبية والتمريضية على أهبة الاستعداد لنقل الطفل عبر طائرة مروحية مجهزة فور إخراجه من قعر البئر.

وكان الطفل ريان سقط في بئر ضيقة قرب منزلة في قرية تمروت على بعد 100 كم من مدينة شفشاون المغربية، والتي تبعد نحو 500 كيلومتر عن العاصمة الرباط، ولا يزال عالقا منذ 4 أيام، دون معرفة ما أذا كان يعاني من كسور أو إصابات خطيرة جراء سقوطه في البئر.