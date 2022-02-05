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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سمير عارف : وزير المالية بصدد تشكيل لجنة دائمة لحل مشاكل المستثمرين

المالية
المالية

 

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية من أجل تعميق التعاون المشترك مع القطاع الخاص لسرعة تذليل كافة العقبات أمامه تشجيعا لحركة الإنتاج الوطنى.

وقال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن إعلان معيط رغبته بتشكيل لجنة دائمة داخل مقر الجمعية لإيجاد حلول سريعة وفورية لمشاكل المستثمرين فَتح شهيّة المستثمرين ورجال الصناعة على زيادة حركة الإنتاج والتصنيع المحلى خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى يتماشى مع توجه القيادة السياسية للنهوض بالصناعة الوطنية. 

وأشار بأن هذه اللجنة ستعمل على مساندة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال وتوفر الوقت والجهد لتحقيق الهدف 

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وقدّم الدكتور سمير عارف نيابة عن جموع المستثمرين بالعاشر من رمضان الشكر والتقدير إلى  وزير المالية على اللقاء الأخير الذى شارك فيه أيضا كلا من جمعية الصناع المصريين والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، مؤكدا بأنه كان لقاء مثمر للغاية تجاوب فيه معيط مع كافة التحديات التي كان يعانى منها رجال الصناعة.

وقال عارف بأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهم بشكل كبير فى كشف المتهربين من دفع الضريبة المستحقة للدولة، وأن بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى فى أبريل المقبل، يسهم أيضًا فى تحقيق العدالة الضريبية.
 

التصديرى للصناعات الكيماوية القطاع الخاص محمد معيط مستثمرى العاشر الصناعة الوطنية

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