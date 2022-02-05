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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخالفات تموينية شمال بني سويف وإزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالواسطي 

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمخابز البلدية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور التعديات على حرم الطريق والأرصفة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

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وحسب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري، تم رصد 15 مخالفة تموينية تنوعت التصرف في 150 كجم من الدقيق المدعم بما يعادل 3 أجوبة زنة 50كجم، ونقص وزن في رغيف الخبز المدعم، وعدم نظافة أدوات التجهيز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وذلك خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية، نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين الواسطى متمثلة في مكتب تموين إطواب وقمن العروس.

وفى سياق منفصل تمكنت الوحدة المحلية لقرية إنفسط بالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية من إزالة فورية لعدد 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 440 مترا بزمام قريتي ونا القس وكوم أبو راضي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.
 

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