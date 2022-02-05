خروج ريان بعد قليل.. أسرة الطفل المغربي وفريق طبي في انتظاره بموقع الحدث

دقائق قليلة تفصل الطفل ريان المغربي عن الحرية، بعد سقوطه في بئر عميق منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، ومن يومها تقوم فرق الإنقاذ بالحفر للوصول إلى الطفل وسط العديد من المعوقات التي زادت عمليات الحفر صعوبة .

وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، وصلت منذ قليل سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقلهإلى المستشفى فور خروجه من البئر.

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

وبعد ساعات من الحفر صباح اليوم، أكدت وسائل الإعلانم المغربية، أن عملية الحفر قاربت على الانتهاء، وتجرى الآن استعدادات خروج الطفل، حيث دخل فريق الانقاذ مكان الحفر لاخراج الطفل ريان .

وتوجد حول المكان فرق استنفار طبية ، وتستعد مروحية مجهزة لانقاذ الطفل، كما توجد سيارة إسعاف لإجراء إسعاف سريع للطفل فور خروجه، بعد مكوثه 4 أيام دون طعام داخل البئر.