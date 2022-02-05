نيكول سابا في صورة مع محمود حميدة: "الشغل مع الناس التقيلة"

نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت نيكول سابا في الصورة بصحبة الفنان محمود حميدة من كواليس مسلسل “نقل عام”، وعلقت قائلة: "الشغل مع الناس التقيلة حاجة تانية".



وتشارك الفنانة اللبنانية نيكول سابا كضيفة شرف في مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة الذى يُعرض حاليا على قناة ON.



مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.