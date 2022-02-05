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رئيس التحرير
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مرأة

نوع رخيص من التوابل مضادا لـ فيروس كورونا ومرض الزهايمر..دراسة تكشف التفاصيل

كورونا
كورونا

تلعب التوابل دور كبير فى صحة الإنسان ولكننا أحيانا نهمل بعض الأنواع ومن بينها الروز ماري للأسف، ولكن الأبحاث الحديثة كشفت فوائد خارقة لهذا النوع من التوابل

توصل الباحثون في دراسة حديثة من مركز سكريبس الأمريكي للبحوث، أن هناك مركبا موجودا في عشبة إكليل الجبل يمكن أن يكون سلاحا مزدوجا مضادا لـ فيروس كورونا ومرض الزهايمر

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وذكرت مجلة" Antioxidants" أنه الدراسة وجدت أن حمض الكارنوسيك الموجود بنسبة عالية في أحد أنواع التوابل وهو الروز ماري والمعرف بـ إكليل الجبل أيضا، مما يجعله قادر على منع التفاعل بين بروتين S من SARS-CoV-2 وبروتين مستقبلات (ACE2) التي يستخدمها فييروس كورونا المستجد لدخول في الخلايا البشرية والتعمق فيها.


ووفقا لما ذكره موقع “فيستي. رو”قال دكتور ستيوارت ليبتون كبير الباحثين بمعهد سكريبس، نعتقد أنه لابد من دراسة حمض الكارنوسيك أو مشتقاته المحسنة، كمادة رخيصة لعلاج فيروس كورونا المستجد وأمراض التهابية أخرى خاصة أن التوابل المعروفة بالروزماري متو فر بسهولة ".

وقام الفريق العلمي بدراسة بيانات دراسات سابقة عن حمض الكارنوسيك، ووجدوا أن هذا الحمض يكبح الالتهابات التي يتميز بها الشكل الحاد من فيروس كورونا المستجد وأمراض أخرى بما فيها الزهايمر وبالتالي فإن تناول الروز ماري يساعد على تحسن هذه المشكلات الصحية.

وقال الباحثون " إن التأثير المضاد لحمض الكارنوسيك في خلايا المناعة، التي تساهم بنشاط في تنظيم العمليات الالتهابية عند الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد ومرض الزهايمر مما قد يخفف في بعض الحالات من متلازمة ما بعد كورونا (كورونا طويلة الأمد) التي تظهر على شكل صعوبة في التفكير التي يسميها المرضى المعروفة بـ ضبابية الدماغ.

ومن أهم النتائج التي توصل لها العلماء، أن حمض الكارنوسيك يمكن أن يعيق بشكل مباشر قدرة فيروس كورونا التاجي على إصابة الخلايا البشرية وأن هذا التاثير يزداد بزيادة الجرعة التى يحصلون عليها من المادة الموجودة فى التوابل المعرفة باسم الروز ماري .

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