محمد صلاح : سنقاتل أمام السنغال لتحقيق آمال الجماهير المصرية

نعمل كل شيء من أجل المصريين

أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي أن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة النهائية أمام السنغال غدا في نهائي كأس الأمم الأفريقية .

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية: "اللاعبون سيقومون بفعل كل شيء لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع:" لانفكر في الإرهاق ونتذكر الجمهور المصري الذي سيصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شيء من أجل هذا".

وأوضح محمد صلاح أنه تحدث مع زميله ساديو ماني لاعب منتخب السنغال عقب مواجهة منتخب مصر أمام المغرب التي تمكن الفراعنة من الفوز بها بهدفين مقابل هدف وتمني الثنائي مواجهة بعضهما في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السنغال غداً، على ملعب أوليمبي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون.