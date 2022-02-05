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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

الطفل ريان
الطفل ريان

فجرت الفنانة سارة نخلة مفاجأة بشأن حالة الطفل المغربي ريان الذي وقع في البئر منذ أيام وتحاول الحكومة المغربية إخراجه .

وكتبت سارة نخلة  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أعتقد أن الطفل ميت ولكن الصحافة المغربية تحاول إخفاء خبر وفاته.

أضافت ": أتعجب من الإهمال والبطء الشديد في إخراج الطفل من البئر والمتاجرة بـ روحه بهذا المنظر.

تابعت :"  إذا كان الطفل في مصر، كنا بذلنا أقصى ما في وسعنا وأخرجنا الطفل من أول يوم، وكيف لطفل يعاني من كسور ويأكل؟ إذا كان كلب لم يستطيع أن يتحرك ويأكل بسبب الإصابات والكسور.

واختتمت : القضية أصبحت قضية رأي عام، وكان يمكن لـ دولة المغرب الاستعانة بـ دول أكثر تطورًا لإنقاذ الطفل من البئر، ولكني أشعر بأن الطفل ميت من الأساس وأتمنى أن أكون مخطئة.

مستجدات بشأن حالة الطفل ريان :

كشف نوفل بعمري، ناشط بالمجتمع المدني بالمغرب، مستجدات إنقاذ الطفل المغربي  ريان من البئر.

وقال "بعمري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية  "دي إم سي"،: "الطفل ريان سقط في البئر يوم الثلاثاء الماضي الساعة الثانية ظهرا"،  لافتا: "الأسرة لم تكتشف أنه سقط في البئر إلا الساعة الخامسة".

وأضاف: "السلطات تحاول منذ 4 أيام لإنقاذ الطفل"، مردفا: "رجال الحفر لم يصلوا لريان  حتى الآن، وبينهم وبين ريان 70 سنتيمترا فقط".

وأشار: "لم يتم إسعاف ريان ولا إخراجه من البئر حتى الآن"، مؤكدا: "الفريق الطبي يزود الطفل ريان بالأكسجين على أمل أن يظل على قيد الحياة".

وأوضح: "لا حد يمكن أن يجزم بالوقت المتبقى لأن عملية الحفر تتم بشكل يدوي، وأي خطأ في عملية الحفر قد يؤدي لإنهيار التربة، لذلك العملية تتم ببطء وحذر حفاظا على أراوح الجميع".

وكان الطفل ريان قد تصدر محركات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر حيث تصدر هاشتاج انقذوا ريان تريند موقع التدوينات تويتر في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المغربية جاهدة في اخراج الطفل .

سارة نخلة الطفل المغربي ريان الطفل ميت أتعجب من الإهمال والمتاجرة بـ روحه المغرب

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