تجربة تنسيقية شباب الأحزاب بين الماضي والحاضر والمستقبل بصالون الكيان.. حزب الجيل: فكرة رائدة وامتداد لمنظمة الشباب.. إبراهيم الشهابي: إعادة الأمور لنصابها.. وتيسير مطر: وحدت الأحزاب السياسية

ناجي الشهابي: التنسيقية تجربة رائدة وامتداد طبيعي لمنظمة الشباب

حزب الجيل : تنسيقية الأحزاب أخرجت كوادر برؤية القادة السياسيين التنفيذيين

إبراهيم الشهابي: تنسيقية الشباب جاءت بعد تفتت الحياة الحزبية وأعادت الأمور لنصابها

نائب محافظ الجيزة: تنسيقية شباب الأحزاب نسيج متكامل لجيل واجه الفوضى من أجل استعادة مرجعيته

محمد تيسير مطر: نادي المدربين بتنسيقية الشباب قدم كوادر قيادية

نشوى الشريف: كيان التنسيقية يذكر أسمه في الخير فقط.. وأمامنا الكثير لتحقيقه



عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً منذ قليل، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

واستعرض الصالون الذي المذاع على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدداً من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .

وناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.



وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، ان تنسيقية شباب الأحزاب كانت تجربة لابد منها، حيث إن مصر عاشت هذه التجربة في سبعينات القرن الماضي، من خلال منظمة الشباب والذي تخرح منها سياسيون ومفكرون عظماء.

ونوه ناجي الشهابي أن تجارب الأحزاب السياسية كانت قاصرة، موضحا أن الاجتهادات التي كانت موجودة لم تأخذ مفهوم تأسيسي للشباب، لافتا إلى ان منظمة الشباب قدمت حينها سياسيين كبار مثل مفيد شهاب وعلي هلال وأخرين، وهؤلاء تخرج من تحت ايديهم عشرات السياسيين والذين كانوا عصب الحياة السياسية بعد ذلك.

واوضح رئيس حزب الجيل ان تنسيقية الشباب هي الامتداد الطبيعي لمنظمة الشباب، حيث انه لم يكن في مخيلة احد ان يكون هناك تنظيم يجمع شباب مصر داخل كيان واحد، بسبب وجود احزاب متعددة يوجد بينهم شحن سياسي وجو تنافسي والذي منع وجود إطار واحد جامع للشباب يعمل للمصلحة العامة، منوها إلى اهمية أن يكون هناك كيان واحد يكون لديه افكار واحدة متفقة تهدف في النهاية إلى المصلحة العامة وليست الشخصية.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن تنسيقية شباب الاحزاب كيان شعاره سياسة بمفهوم جديد، وذلك من خلال آرائه المتنوعة، مشيرا إلى أن كيان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عمل على تاهيل وتدريب شباب الوطن، حتى يكونوا قادرين على القيادة والإدارة ، كما جعلت الشباب يتنافس من اجل مصر، مضيفا:" مصلحة الحزب داخل تنسقية شباب الاحزاب رقم اتنين والوطن رقم واحد".

ونوه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان منظمة الشباب أخرجت سياسيين انتشروا في الحياة السياسية العامة، ولكن لم يكن لديهم رؤية القائد التنفيذي، حيث ان الأصل في الديموقراطية أن يكون التنفيذي سياسي وهو ما لم تستطع المنظمة عمله، ونجحت التنسيقية في القيام بهذا الامر بنجاح.

وتابع ناجي الشهابي ان تنسيقية شباب لاحزاب حركت المياه الراكدة، واعطت الامل للشباب في ان يكون نائبا عن الأمة.

من جانبه قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه أثناء تشكيل النظام السياسي بعد ثورة يناير، كانت الدولة المصرية لديها تصور بضرورة حضور الشباب بقوة للمشاركة في العملية السياسية.

ونوه إبراهيم الشهابي بأن تنسيقية الشباب جاءت بعد مرحلة من التفتت في الحياة الحزبية، وأن الدولة المصرية كان يوجد بها حالة من الصراع الأيديولوجي بين عدم وضوع الأفكار والتصور العام بين القوى السياسية، مشيرا إلى انه لم يكن يوجد قضية معينة بسبب البعد الأيديولوجي والبحث عم المصالح.

وأشار الشهابي إلى أن الأرضية الوطنية المشتركة كانت غائبة أيضا وهو ما أدى إلى عدم اتفاق التيارات السياسية مع بعضها البعض، من أجل الوصول إلى آراء موحدة تهدف في النهاية إلى مصلحة الوطن.

واستفاض نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حديثه منوها بأن ثورة 30 يونيو جاءت في النهاية ليلتفت حولها القوى الوطنية، وأنها كشفت عن المسلمات وانقذت الدولة المصرية، ورسخت مفهوم الحوار بين القوى السياسية والجلوس على طاولة واحدة.

وقال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة التأسيس والتي سعت فيها إلى الابتعاد عن السلبيات التي شابت الأنظمة القديمة.



وتابع إبراهيم الشهابي أن الدولة سعت ايضا في عمل نظام سياسي متماسك ضد فتنة الطائفية، وبالتالي استجابت التنسيقية لهذا التحدي الرئيسي والذي كان يتمثل في سؤال :" هل نستطيع ان ننشئ حالة من الحوار في ظل النزاع بين القوى السياسية وعدم التوافق فيما بينهم ؟.



وأكمل نائب محافظ الجيزة ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جاءت عبارة عن نسيج متكامل لجيل كامل واجه الفوضى واستعاد مرجعيته وهويته من اجل التحديث والتطوير، مشيرا إلى ان التنسيقية كانت رافضة للمشهد العام قبل 30 يونيو، وذلك بسبب ما وصلت له البلاد من حالة التشرذم السياسي وانعدام التعايش بين التيارات السياسية.

وقال النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن نادي المدربين في التنسيقية قام بعمل تدريب جيد لنواب الكيان وساهم في خروج كوادر شبابية قادرة على القيادة، موضحا أنه تم استدعاء نواب من التنسيقية من المجلس السابق وكان أحدهم الراحل أحمد زيدان من أجل نقل خبراتهم للنواب الجدد، بشان كيفية العمل واقامة الخدمات في الدوائر.

أوضح مطر أنه تمت الاستفادة من هذه الخطوات بشأن التدريب سواء من النواب أو من الجهات التنفيذية من نواب المحافظين، وهو ما كان له دور كبير ان يكون هناك عمل جاد من قبل نواب التنسيقية بالمجلس وأن يلمس جهودها الشارع المصري.



وتابع :" احنا في التنسيقية متوزعين على لجان المجلس النوعية ونقوم بتمثيل قوي داخل المجلس، حيث ان اللجان النوعية يكون بها منافشات تخصصية، اما الجلسات العامة يكون لدينا كلمات قوية ومقترحات قوية .. فالتدريبات التي حدثت قبل دور الانعقاد كان لها دور كبير في هذا العمل".

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن تنسيقية الأحزاب، تعد أول منصة حوارية شبابية استطاعت أن تجمع جميع الأطياف السياسية على منصة حوارية واحدة، مشيرة الى أنه منذ 3 سنوات تم إطلاق التنسيقية وأنها استطاعت خلال الثلاث سنوات أن تكون عابرة للدول، وحرص من بعض الأحزاب فى دول أخرى أن تعمل على تطبيقها.



وتابعت خلال ادارتها صالون التنسيقية النقاشي :" الكيان تم عمله بايادي مصرية، وله محبيه من الجميع.. وداخل التنسيقية هتقابل اخواتك وزمايلك وناس خايفة على الوطن من خلال عمل وجهد دؤوب كل هدفه تحقيق المصلحة العليا للوطن وليس المصالح الشخصية.

ونوهت:" اسم كيان تنسيقية شباب الأحزاب بيرن في الخير فقط.. لسه قدامنا كتير ولنا آراء طموحة".