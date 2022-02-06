بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

لاتزال قضية الطفل السوري المختطف بدرعا فواز القطيفان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا وسط مناشدة للجهات المختصة لإنقاذه من خاطفيه بعد نشرهم فيديو يظهر التعذيب الوحشي له مقابل فدية مادية.

تفاصيل خطف الطفل فواز القطيفان

تفاصيل خطف الطفل فواز القطيفان تبدأ في قرية إبطع في ريف محافظة درعا بـ سوريا ، نشر خاطفوه مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته لذويه.

#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان

وتناقل النشطاء هاشتاج #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه، ليحتل هاشتاج #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان منصة تويتر في سوريا وعدة بلدان عربية.

قضية خطف الطفل فواز القطيفان في سوريا مر عليها أكثر من 3 أشهر، إلا أن انتشار الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه، وتزامنها مع قضية الطفل المغربي العالق في بئر عميق والتي نالت اهتمام العالم، أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.

وللمزيد حول هاشتاج #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان وتفاصيل فيديو تعذيب الطفل فواز القطيفان المنتشر على السوشيال ميديا شاهد الفيديوجراف التالي: