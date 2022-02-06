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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتلاعب بدفاع السنغال ويسدد كرة في يد ميندي

صدى البلد

أهدر منتخب مصر فرصة خطيرة أمام نظيره السنغالي على "ملعب أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وعاد المنتخب المصري إلى فرض السيطرة في الدقيقة 28 حيث تمكن محمد صلاح منة مرواغة دفاعي لاعبي منتخب السنغال وسدد كرة لكنها وصلت سهلة في يد الحارس إيدورد ميندي.

وصعد المنتخب السنغالي للمباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون 3-1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

كان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان  ليتأهل المنتخب  ثاني مجموعته برفقة نيجيريا  وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة ٥-٤ وحقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1   وفاز اعلى الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف  والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجيا الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى

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