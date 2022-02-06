دورة تدريبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان والمشاركة المجتمعية بمركز سقارة

من تنظيم التنمية المحلية خلال الأسبوع الحالي...

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنظم خلال الأسبوع الحالي دورة تدريبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع الزيادة السكانية بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الأحد - أن الدورة التدريبية ستركز على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الأداء بمحافظات المشروع، ويستفيد من هذه الدورة 27 متدربا بجميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات، حتى أدنى مستوى محلي قادرة على إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية المحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وفي نفس السياق، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية أخرى عن تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص، فيما تستمر دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثاني للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد منهما 92 متدربا.