عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: منظومة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

حققت جامعة عين شمس تقدما كبيرا في عدد الأبحاث الدولية المنشورة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وفقا لبيان نشره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي.


احتلت جامعة عين شمس المركز الثاني بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا لباحثين مصريين خلال العام 2021 ، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة لباحثين من جامعة عين شمس الي 3,619 بحث دولي وبمعدل زيادة وصل إلي 21,15% مقارنة بالعام السابق.

 

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن هذا النمو يعكس حرص الجامعة علي تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى منظومة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار في ظل إسهام فعال لعلماء الجامعة انطلاقا من استراتيجية الجامعة (2018-2023) والمتسقة مع رؤية مصر 2030 في أن تصبح الجامعة ذات ميزة تنافسية عالمية في اطار منظومة ابتكارية في التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع.  

txt

طلاب عين شمس يستعدون للمشاركة في ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات

txt

افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمرحلة الرابعة والخامسة بجامعة عين شمس

txt

ورشة عمل بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

كما أبرز الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة علي تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نظير مجهوداتهم الدؤوبة في نشر الأبحاث الدولية المميزة بما يساهم في تحقيق تقدم دائم في تصنيف الجامعة وفقا للمعايير العالمية.    


بلغ عدد الأبحاث التي نشرها الباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية 38,664 بحثًا دوليًا. وجاءت جامعة عين شمس في الترتيب بعد جامعة القاهرة.

كما يستعد طلاب جامعة عين شمس للمشاركة في فعاليات  " ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات " والذى تنظمه إدارة ونادى الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب جامعة المنصورة ،  خلال الفترة  من 7 حتي 10  فبراير الحالي  ، وذلك بمناسبة احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشائها  تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

تأتى مشاركة وفد جامعة عين شمس تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، ويتكون الوفد من الطلاب المتميزين من المصريين والوافدين تحت أشراف د.عبد العزيز محمود المدرس بكليه التربية وبرئاسه أ.د شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

 

ترشيحاتنا

انتهاء الوقت الإضافي.. مصر والسنغال إلى ركلات الترجيح بنهائي إفريقيا

ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر..توفير الأراضي الصناعية لزيادة الاستثمارات الخاصة بتعميق المنتج المحلي وارتفاع صادراته

مصر ضد السنغال.. ميندي يبعد تسديدة مروان حمدي ويحرم الفراعنة من التقدم

نصب علينا في 150 مليون جنيه واختفى.. أحد ضحايا مستريح دمياط يحكي التفاصيل

المستشار الألماني: نرفض دعم الغرب لـ أوكرانيا بالسلاح..ودولتنا أقوى عضو في الناتو

كيفية ربط هاتفك الذكي بشاشة سمارت بأكثر من طريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق "حمدالله" يتكفل لعائلة الطفل المغربي ريان بمنزل بكامل تجهيزاته

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

مصر ضد السنغال.. أبو جبل يتصدى لركلة جزاء من ماني بعد 6 دقائق.. فيديو

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ