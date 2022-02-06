جامعة عين شمس: منظومة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار

حققت جامعة عين شمس تقدما كبيرا في عدد الأبحاث الدولية المنشورة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وفقا لبيان نشره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي.



احتلت جامعة عين شمس المركز الثاني بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا لباحثين مصريين خلال العام 2021 ، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة لباحثين من جامعة عين شمس الي 3,619 بحث دولي وبمعدل زيادة وصل إلي 21,15% مقارنة بالعام السابق.

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن هذا النمو يعكس حرص الجامعة علي تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى منظومة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار في ظل إسهام فعال لعلماء الجامعة انطلاقا من استراتيجية الجامعة (2018-2023) والمتسقة مع رؤية مصر 2030 في أن تصبح الجامعة ذات ميزة تنافسية عالمية في اطار منظومة ابتكارية في التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع.

كما أبرز الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة علي تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نظير مجهوداتهم الدؤوبة في نشر الأبحاث الدولية المميزة بما يساهم في تحقيق تقدم دائم في تصنيف الجامعة وفقا للمعايير العالمية.



بلغ عدد الأبحاث التي نشرها الباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية 38,664 بحثًا دوليًا. وجاءت جامعة عين شمس في الترتيب بعد جامعة القاهرة.

كما يستعد طلاب جامعة عين شمس للمشاركة في فعاليات " ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات " والذى تنظمه إدارة ونادى الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب جامعة المنصورة ، خلال الفترة من 7 حتي 10 فبراير الحالي ، وذلك بمناسبة احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشائها تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

تأتى مشاركة وفد جامعة عين شمس تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، ويتكون الوفد من الطلاب المتميزين من المصريين والوافدين تحت أشراف د.عبد العزيز محمود المدرس بكليه التربية وبرئاسه أ.د شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة.