أخبار التوك شو.. لا تبكي.. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. والأرصاد تكشف طقس الفترة المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

لميس الحديدي متأثرة: قلبنا مكسور لكن فخورون بالمنتخب الذى حارب لأخر لحظة

تأثرت الإعلامية لميس الحديدى، بسبب خسارة منتخب مصر الوطنى نهائى أمم أفريقيا أمام السنغال.

الأرصاد تنصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية وعدم الانخداع بالطقس| فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل.

الحكومة تتدخل لإنهاء ملف الإيجارات القديمة.. تفاصيل

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مبادرة رئيس الوزراء الذي طرحها على عدد من قيادات البرلمان بتشكيل لجنة ثمانية مشتركة مع الحكومة لصياغة مشروع قانون للإيجار القديم، تفتح الباب أمام إنهاء تلك المشكلة إلى الأبد.

عمرو أديب لـ لاعبي المنتخب: التأهل لكأس العالم أهم من بطولة أفريقيا.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا بركلات الترجيح.

لا تبكي.. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لمحمد صلاح عقب خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا بركلات الترجيح.

في لفتة إنسانية.. الجماهير المصرية ترفع صورة الطفل ريان في الكاميرون

رفعت الجالية المصرية في الكاميرون صورة الطفل ريان بالمدرجات أثناء تشجيعهم المنتخب الوطني في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن بدأت مباراة مصر والسنغال بدقيقة حدادا على روح الطفل ريان.

نصب علينا في 150 مليون جنيه واختفى.. أحد ضحايا مستريح دمياط يحكي التفاصيل

قال أحمد الداودي، أحد ضحايا مستريح دمياط، إن هناك عمليات نصب ممنهجة يسير بها المجرمين على الموطنين، بحجة استثنار الأموال في العقارات، موضحاً أن "مستريح" قام بجمع الأموال من أهل البلد والبلاد المجاورة بحجة الاستثمار والحصول على الأرباح، واختفى منذ ذلك الوقت حتى الآن.

حمادة صدقي: محمد صلاح عمل دور كبير جدا ليجمع مصر حول المنتخب

تحدث حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، عن أثر غياب كيروش عن المباراة، مضيفا أن مدرب منتخب مصر أنهى دوره قبل النزول للملعب من خلال تقديم التوجيهات والتعليمات اللازمة قبل بدء اللقاء.

متحورات كورونا| الصحة تحذر: عند الشعور بهذه الأعراض توجه فورا للمستشفى

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر خلال الفترة الحالية.