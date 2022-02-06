متحورات كورونا| الصحة تحذر: عند الشعور بهذه الأعراض توجه فورا للمستشفى

معدلات زيادة الإصابات لا تقلق

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر خلال الفترة الحالية.



وقال «حسام عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن هناك أخبار تتردد حول متحور جديد من أوميكرون وهذا الكلام يحتاج الى توثيق علمي من المتخصصين والعلماء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك 3 أشكال لمتحور أوميكرون، والمتحورات واشكال الفيروسات كثيرة، ولكن بعضهم بنفس التأثير، موضحا أن الموجات السابقة كلما زادت فيها نسبة الانتشار زادت معدلات دخول المستشفيات، ومع اوميكرون معدلات دخول المستشفيات لا تتناسب مع نسب الإصابة.

الصحة .. معدلات زيادة الإصابات لا تقلق

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أننا مازلنا في معدلات الزيادة لا تقلق، والتأثير المرضي لـ اوميكرون أقل من التاثير المرضي لـ دلتا، مضيفا أن الأسلوب العلمي الدقيق في الجائحة أنه في حالة الإصابة بنزلات برد عليه أن يتعامل أنه مصاب بفيروس كورونا، إلى أن يثبت العكس لان هذا الاسلوب الصحيح في التعامل.



ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن من يعاني من صعوبة في التنفس، او نقص كبير في نسبة الأكسجين عن 92%، وارتفاع مستمر في درجة الحرارة، أو لا يستجيب للعلاج، ومن يعاني من عليه التوجه فورا للمستشفى.