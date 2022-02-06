نصب علينا في 150 مليون جنيه واختفى.. أحد ضحايا مستريح دمياط يحكي التفاصيل

قال أحمد الداودي، أحد ضحايا مستريح دمياط، إن هناك عمليات نصب ممنهجة يسير بها المجرمين على الموطنين، بحجة استثنار الأموال في العقارات، موضحاً أن "مستريح" قام بجمع الأموال من أهل البلد والبلاد المجاورة بحجة الاستثمار والحصول على الأرباح، واختفى منذ ذلك الوقت حتى الآن.

وأضاف أحمد الداودي في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، ألمُذاع على فضائية "النهار"، أن "مستريح" عليه 108 حكم قضائي، موضحاً أنه جمع حوالي 150 مليون جنيه من آلاف المواطنين الغلابة، مشيراً إلى أن هذا الأمر بدأ منذ عام 2018.

وتابع أحد ضحايا مستريح دمياط أن اسم المستريح هو "فضلون إسماعيل إسماعيل محمد"، من مركز "كفر سعد" داخل محافظة "دمياط"، مضيفاً أنه كان يعمل مدير في شركة الشرق لـ الاستثمار العقاري.

وعقب: "نصب علينا في الفلوس، واختفى واحنا مش عارفين طريقه لحد دلوقتي .. ونقوله عايزين فلوس يقولنا مفيش أجيب منين .. ومبيردش على أي حد مننا".

ونوه أحد ضحايا مستريح دمياط أنهم يعرفوا مكان سكنه وأهله وأولاده، معقباً: "لكن نقل جميع ممتلكاته لأولاده وزوجته .. والناس رفعوا قواضي وعليه 108 حكم قضائي حتى الىن".

وأكمل: “احنا بناشد الرئيس السيسي وحبيب المصرين، ووزير الداخلية، بأنه يجب ضبط هذا الشخص النصاب علشان خاطر الناس الغلابة اللي اتنصب عليهم ومش لاقيين ياكلوا، وباعوا أراضيهم ودهبهم له”.