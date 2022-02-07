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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: علينا الإعداد لتصفيات كأس العالم.. وتحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع

مصر والسنغال
مصر والسنغال

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، إن النزول بمتوسط الأعمار في المنتخب المصري من أهم إيجابيات أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن الإحباط لدى المصريين يأتي بسبب تحسن أداء اللاعبين خلال البطولة وشعورهم بقرب الكأس.

وأضف علاء نبيل خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مستوى المنتخب المصري بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتركيز على التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لأنها الأمل الكبير لجميع المصريين.

وأردف مدرب منتخب مصر السابق، أن الجميع يقف خلف المنتخب المصري، واستطاع اللاعبين الحصول على احترام المصريين رغم الخسارة أمام السنغال، لكن تحسن الأداء في المباريات الأخيرة بشكل واضح أثبت أن هذا الجيل من اللاعبين يمكنه تحقق النصر.

وبين علاء نبيل، أنه يجب على اللاعبين الخضوع لإعداد على مستوى عال استعدادا لخوض المباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مشيرا إلى أن المعادلة الصعبة التي تواجه منتخب مصر هي تحقيق التوازن بين الناحية الهجومية والدفاعية.

وأشار مدرب منتخب مصر السابق، إلى أنه خلال الفترة المقبلة يبغي تحديد حارس مرمى المنتخب سواء الشناوي أو أبو جبل مردفا: لو كنت مكان كيروش ساختار أبو جبل الذي بدا قويا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

علاء نبيل مدرب منتخب مصر أمم أفريقيا كأس العالم السنغال

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