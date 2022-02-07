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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعبتوا كتير ورفعتوا راسنا .. نجلاء بدر توجه الشكر إلى منتخب مصر

صدى البلد

وجهت الفنانة نجلاء بدر الشكر لـ  لاعبى منتخب مصر عقب خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح .

 

ونشرت نجلاء بدر صور للمنتخب عبر انستجرام ، وعلقت “ شكرا منتخب مصر  تعبتوا كتير و رفعتوا راسنا مجهودكم على راسنا#منتخب_مصر #تحيا_مصر #شجع_منتخب_مصر ”.

 


و توج منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا 2021” بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السنغال اللقب بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت 4-3 جيث انتهي الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

ملخص المباراة

تلقي الفراعنة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، واحتسبت بعدها ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال.

وتصدى ساديو ماني لركلة الجزاء لكنه فشل في تسجيلها بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح وتمكن من التصدي لها.

 

الفرص الخطيرة


وجاءت أولى الفرص الخطيرة لمنتخب مصر بعد مرور 13 دقيقة من ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب السنغال من جهة اليسار، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود حمدي الونش برأسية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس إدوارد ميندي.

وحاول منتخب السنغال مباغتة أبو جبل من تسديدة أرضية عن طريق إسماعيلا سار لاعب السنغال من حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

وحاول المنتخب السنغالي شن بعض الهجمات من جهة اليمين عن طريق إسماعيلا سار الذي أرسل كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء للتمر أمام الجميع إلي رمية تماس

وتلقي منتخب السنغال بطاقة صفراء من نصيب نامبالي ميندي نتيجة تدخل قوي على قدم عمر مرموش لاعب منتخب مصر.

ومع النصف الثاني من الشوط الأول حاول منتخب مصر السيطرة على الكرة عبر الضغط المتقدم على مدافعي السنغال في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر.

ومع الدقيقة 29 محاولة جديدة من ساديو ماني لاعب السنغال لإختراق منطقة جزاء منتخب مصر من الجبهة اليسرى لكن تمركز  محمد عبد المنعم أنهى الخطورة مبكرا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ثانية من نصيب حمدي فتحي بعد تدخل عنيف على لاعب منتخب السنغال في وسط الملعب.

ومع الدقيقة 43 جاءت محاولة هجومية خطيرة للمنتخب المصري بعد توغل مميز من محمد صلاح لمنطقة جزاء السنغال من الجبهة اليمنى أنهاه بتسديدة قوية للغاية تصدى لها الحارس إدوارد ميندي ببراعة وأنقذ مرماه.

وتمكن  محمد أبو جبل من التصدي لمحاولة هجومية خطيرة للسنغال بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ساليو سيس إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها بامبا ديانج برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الوقت الأصلي بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

نجح محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني في التصدي لهجمة للمنتخب السنغالي وأنقذ الفراعنة من هدف محقق في الدقيقة 52 من المباراة التي تجمع بينهما ضمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشن المنتخب السنغالي هجمة خطيرة بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعو منتخب مصر بارتباك شديد لينجح  محمد أبو جبل في السيطرة على الكرة من أمام أقدام ساديو ماني.

وجاءت تسديدة خطيرة عن طريق مروان حمدي لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

منتخب مصر محمد صلاح ساديو ماني الفنانة نجلاء بدر عمر مرموش

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