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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

4 أسباب لسماع صوت طقطقة في سيارتك.. تعرف عليها

صيانة السيارة
صيانة السيارة

يعتبر إهمال صيانة السيارة، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أعطال كارثية فيها، حيث أن الهدف من هذا الإجراء هو مراجعة صلاحية جميع أجزاء المركبة .

 ومع إهمال الصيانة الدورية لجميع أجزاء السيارة، تنتج العديد من الأصوات التي تدل على وجود خلل أو عيب في أحد الأجزاء ، ومن هذه الأصوات هي سماع صوت الطقطقة التي لها أكثر من سبب.

ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى سماع الطقطقة ، يكون هناك عيب في محرك السيارة أو عيب فى الكبالن أو المقاصات، وخلال التقرير التالى نعرض سويا تفاصيل الأسباب التي تؤدي إلى سماع هذا الصوت في سياراتك .

 

1- صوت الطقطقة من المحرك 

وهناك العديد من الاسباب التى تؤدى الى سماع صوت الطقطقة من المحرك ، وهى كالتالى :

- انخفاض مستوى زيت المحرك عن المعدل الطبيعي.     

- في حال فقد الزيت جودته أو عندما يتعرض للتلف بسبب فقد صلاحيته.

- وجود مشكلة في طرمبة الزيت في المحرك .

- إذا كان نوع الزيت المستخدم في السيارة غير ملائمة للمحرك الخاص بها.

- في حال تعرض الكويلات أو البواجي (شمعات الاحتراق) للتلف .

- وجود مشكلة في حساس الكرنك .

- وجود مشكلة في أحد سيور المحرك أو عند انقطاع سير الكاتينة.

- تلف كراسي المحرك لوجود كسر بها أو انتهاء عمرها الافتراضي.

 

2- صوت الطقطقة من الأمام 

إذا سمعت صوت الطقطقة عند المنحدرات يمينا او يسارا من الجزء الامامى للسيارة ، فبالتاكيد هو الكوبلن هو عباره عن مفصل ينقل الحركة من علبة التروس «الجير بوكس» إلى الإطارات، وهو يسمح بحرية حركة العجل عند دورانه، ويوجد في الإطارات الأمامية في بعض السيارات أو الإطارات الخلفية في سيارات أخرى أو الأمامي والخلفي في السيارات ذات الدفع الرباعي.

وهناك عدة أسباب لتلف كوبلن السيارة، وهى كالتالى : 

- تجنب التفحيط بالسيارة في أثناء القيادة .

- تسرب للشحم من كاوتش الكوبلن ويجب مراجعته كل فترة .

- إصلاح الكوبلن اكثر من مرة .

 

3- صوت الطقطقة من المساعدين:

- بسبب السير على طرق غير ممهدة بشكل كامل أو مليئة بالحفر والمطبات التي لا يتم تفاديها بما يكفي.

4- صوت الطقطقة من جلد المقصات:

- يسمع هذا الصوت عندما تبدأ بالتهالك بشكل طبيعي مع الاستخدام، إضافة لاحتمال أن تكون المشكلة متعلقة بخلل بعامود التوجيه.

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