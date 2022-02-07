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أخبار البلد

لمناقشة آليات العمل المشترك..اجتماع تنسيقي بين هيئتي المستشفيات التعليمية والاعتماد والرقابة الصحية

صدى البلد

عقد اليوم اجتماع تنسيقي على مستوى القيادات بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فى إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطن على كافة المستويات ، لمناقشة آليات العمل والتنسيق خلال الفترة القادمة، حيث ترأس الاجتماع كلا من أ. د. أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وأ. د. محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، وحضر من الهيئة أ. د. وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ود أحمد نشأت مدير إدارة الجودة بالهيئة،  السادة مديري مستشفيات ومعاهد الهيئة،  ومن هيئة الاعتماد والرقابة حضر أ. د. اسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة،  وأ. د. نوران الغندور عضو مجلس إدارة الهيئة، وأ. د. السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة.

 

وأفاد أ. د. محمد فوزى السودة.. رئيس الهيئة بأنه استمرار للتعاون المشترك مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتتويجا للجهود التي تبذلها الهيئة بدأ اليوم برنامج تأهيل القيادات لقادة ومديري المستشفيات والمعاهد التعليمية علي معايير جودة الرعاية الصحية GAHAR 2021 والذي تنظمه هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR بمقر مركز التدريب التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في اطار جهود التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة والاعتماد GAHAR وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتي تهدف لتأهيل وحداتها المختلفة لتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية GAHAR 2021 وتسجيلها لنيل معايير الاعتماد GAHAR2021  وذلك حتي يتوج الدور الخدمي والتعليمي بتطبيق معايير الجودة الشاملة والتحسين المستمر.

 

وأضاف بأن البرنامج يتضمن التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد لدى الهيئة، وبما تحتاج القيادة لمعرفته عن المعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من وجهتي النظر الإكلينيكية، والإدارية، وكذلك معايير السلامة البيئية، ينقسم الي ثلاث مراحل، المرحلة الأولي برنامج تدريب قادة ومديري المستشفيات والمعاهد، المرحلة الثانية برنامج تدريب نواب السادة مديري المستشفيات والمعاهد، المرحلة الثالثة رفع كفاءة فرق الجودة بمختلف وحدات المستشفيات  والمعاهد التعليمية.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في كلمته الافتتاحية أن الجودة لم تعد اختيارية للمؤسسات الصحية لكنها أصبحت، بحكم طبيعة صناعة الرعاية الصحية، جزء لا يتجزأ من الخدمة الطبية المقدمة للمريض، مشيرا إلى أن القيادة الواعية بالمؤسسة الصحية هي التي تملك مفاتيح خلق واستمرار ثقافة الجودة والسلامة داخل المؤسسة، وهي التي تدرك أن المؤسسة الصحية هي مؤسسة تحمل مخاطر عالية ومتعددة، وتؤمن بأن نظام التشغيل لابد أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المخاطر ويعمل علي منعها بأسلوب استباقي دون انتظار لحدوث الخطر ثم التعامل معه.

 

يذكر أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان أنشئت عام 1975 بقرار جمهورى، لتكون «همزة وصل» بين الجامعات ووزارة الصحة، بحيث تكون الذراع التعليمية والبحثية للوزارة، وتضم 25 وحدة، و9 معاهد متخصصة مثل: معهد القلب، السكر، الكبد، الرمد التذكارى، التغذية، الكلى والمسالك، التأهيل الحركى، السمع والكلام، التغذية، و16 مستشفى منها الجلاء التعليمى، الساحل التعليمى، أحمد ماهر التعليمى ، المطرية التعليمي، بنها التعليمي، شبين الكوم التعليمي،  دمنهور التعليمي، سوهاج التعليمي، قفط التعليمي،  كبد المحلة التعليمي، أورام الإسماعيلية التعليمي، مبرة فلمنج بالإسكندرية التعليمي.

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الرعاية الصحية الخدمات الطبية خطة الدولة المنظومة الصحية

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