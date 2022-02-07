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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تبدأ في خطة توسعاتها الخارجية في إفريقيا

صدى البلد

وقّعت شركة "إي كاردز" الرائدة في حلول البطاقات الذكية المتكاملة، إحدى شركات مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، اتفاقية رقمنة خدمات الرعاية الصحية من خلال تعاقد 10 سنوات لتشغيل وإدارة البطاقات الذكية للمنظومة الطبية فى دولة "زيمبابوى"، بالتعاون مع شركة  Tres Groupe International(TGI)، الرائدة فى تقديم خدمات الوساطة والاستشارات وإدارة خدمات الرعاية الصحية فى عدة دول إفريقيا (دول الساداك).

وشهد التوقيع كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ومحمود كمال، المدير التنفيذي لشركة "إي كاردز"، و"كيث نكومو" الرئيس التنفيذي لشركة "TGI"، وممثل وزارة الصحة ورعاية الطفل بدولة "زيمبابوى"، حيث تهدف المنظومة إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الطبية عبر بطاقات ذكية لتعريف الهوية والشحن المسبق من خلال منافذ TGI.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بدأت فى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ أحد محاور خططها الاستراتيجية المستقبلية في التوسع لتقديم خدماتها المتنوعة في قارة إفريقيا، ولذلك فإن التعاقد لرقمنة خدمات الرعاية الصحية فى دولة "زيمبابوى" بواسطة إحدى شركاتنا التابعة "إي كاردز" من خلال التعاقد مع شركة TGI هي بداية حيث تسعى إي كارد لتغطية باقي الدول "الساداك" التي تعمل بها TGI، إضافة إلى مواصلة شركة إي فاينانس للاستثمارات وشركاتها التابعة بالتوسع فى مختلف الدول الأفريقية بما لدينا من خبرات واسعة وخدمات متنوعة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والذي تسعى دول كثيرة في أنحاء القارة إلى تنفيذه.

ومن جانبه أوضح محمود كمال ،عضو مجلس الإدارة المنتدب  لشركة "إي كاردز"، أن التعاقد يتضمن قيام شركة "إي كاردز" بتقديم خدمات إدارة المنظومة لأكثر من 2 مليون مستفيد عن طريق إصدار بطاقات مسبقة الدفع بالمواصفات العالمية (متعددة التطبيقات) من خلال تسجيل ملف المستفيد الطبي وتمكينه من دفع مقابل الخدمات الطبية باستخدام الكارت. والجدير بالذكر أن شركة إي كاردز مرخصة من قبل الشبكات العالمية فيزا وماستر كارد كمصدر للبطاقات.

 وكذلك يتضمن التعاقد قيام اي كاردز بتشغيل وإدارة الكروت الخاصة بالمستخدمين نيابة عن شركة TGI مقابل الحصول على رسوم شهرية ثابتة، كما ستزود شركة اي كاردز المنظومة بعدد 7 آلآف نقطة بيع (POS) وتتولي مسئولية تشغيلهم وربطهم بالبنوك خلال مدة التعاقد لتمكين المستفيدين من دفع مقابل الخدمات الطبية وبالإضافة إلى تمكينهم من شحن البطاقة بالمبالغ النقدية اللازمة لتغطية استخداماته.

وسيتيح التعاون بين إي كاردز و TGIالفرصة للشركات التابعة والشقيقة لإي فاينانس مناقشة سبل التعاون المختلفة وتبادل الخبرات.

ومن جهته قال "كيث نكومو" الرئيس التنفيذي لشركة (TGI)، إن الشركة تفتخر بشراكتها مع المجموعة الرائدة "إي فاينانس" وشركة "إي كاردز" التابعة لها، بهدف خلق إمكانات تجارية جديدة لممولي الرعاية الصحية في SADC التي ستساعد على وجود(TGI)، وزيادة سرعتها في الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية. 

وأضاف قائلا: "إن الشراكة مع شركة رائدة في التحول المالي والرقمي في مصر تترجم قصة شركة TGI للإبداع في مجال الرعاية الصحية التطورية إلى واقع ملموس سيشهد توفير درع للمخاطر المالية لإثراء الرعاية الصحية فى إفريقيا.

 

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