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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم فقد لقب الأمم الإفريقية.. ملحمة من المصريين في حب صلاح ورفاقه

منتخب مصر
منتخب مصر

  قدمت الجماهير المصرية في كل مكان، كافة سبل الدعم والمساندة لنجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد فقد لقب كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس بالملعب الأولمبي بالكاميرون .

وجاء الدعم غير المسبوق من قبل الجماهير المصرية لنجوم المنتخب نتيجة الأداء الرجولي الذي تم تقديمه طوال البطولة واكتساب احترام العالم في ظل الروح والعزيمة التى أدى بها المنتخب الوطني .

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتوتير " إلى ساحات من الدعم والمساندة الجماهيرية لنجوم المنتخب رغم الهزيمة وفقد لقب كأس الأمم الإفريقية ، في ظل قناعات الجميع بأن نجوم المنتخب قدموا كل ما يملكوه في المسابقة ، ولم يبخلوا بأي مجهود رغم المشوار الصعب الذي خاضه الفراعنة ومواجهة جميع الفرق القوية والمرشحة لحصد اللقب بداية من كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والفوز في المباريات الثلاث قبل الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح .

وحصل محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب على نصيب الأسد من الدعم والمساندة من قبل الجماهير أمس بعد أداءه الأسطوري في المباراة النهائية أمس وتصديه لركلة جزاء من ساديو ماني نجم السنغال ،احتسبها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز في الدقائق الأولى من المباراة بالإضافة إلى تصديه العديد من الكرات الخطرة طوال أوقات المباراة ، فضلا عن أداءه المميز في المباريات السابقة للمنتخب ولعبه دورا محوريا في وصول المنتخب إلى هذه المكانة في البطولة .

وكذلك الحال بالنسبة لمحمد صلاح الذي قدم واحدة من أفضل البطولات على الإطلاق مع المنتخب ، وانهالت عبارات الثناء والإشادة على نجمنا العالمي محمد صلاح ، وطالبت الجماهير منه بالرد على فقد لقب الأمم الإفريقية ، بالتأهل إلى كأس العالم والتغلب على السنغال في المباراتين الفاصلتين للتأهل إلى المونديال والمقرر إقامتهما خلال شهر مارس المقبل .

وكذلك الحال بالنسبة لمحمود تريزيجيه الذى كسب تعاطف الجميع نتيجة بكاءه الحار بعد الخسارة أمام السنغال ، وأيضا محمد عبدالمنعم نجم دفاع المنتخب في البطولة ، ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح وعمرو السولية والشناوي وجميع أبطال مصر الذين خاضوا منافسات الأمم الإفريقية .
 

منتخب مصر الأمم الأفريقية كأس الأمم الافريقية محمد صلاح محمد أبو جبل

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