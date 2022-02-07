إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة، في حادث مروري، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

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تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 100 بطريق " الفرافرة – القاهرة"، أسفر عن إصابة كل من طارق مصطفى محمد، 38 عامَا، عمر محمد الصاوي، 46 عامًا، هالة عبد الستار محمد متولي 45 عامًا، بكدمات وجروح بسيطة متفرقة بأنحاء الجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.