مجلس السيادة السوداني: لابد من فرض هيبة الدولة ووضع حد للانفلات الأمني

عقد مجلس السيادة في السودان اليوم الإثنين، اجتماعا في القصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والذي أطلع المجلس على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر.

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت المتحدثة باسم مجلس السيادة في السودان، سلمى عبد الجبار المبارك إن مجلس السيادة أكد على ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للتفلتات الامنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخرًا، مؤكدة أن عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية سيسهم في تسريع وتيرة العمل في ملف الترتيبات الأمنية.

وأضافت:" المجلس اطمأن أيضا علي مجمل الأوضاع في ولايات البلاد والجهود التي تقوم بها حكومات الولايات في استتباب الأمن والاستقرار وتحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين".

إلى ذلك، أصيب العشرات بجروح خطيرة بعد إطلاق قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المحتجين قرب محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وقال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني الأسبوع الماضي إن القوات المسلحة النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي؛ لكن لجان المقاومة وعددا من التنظيمات التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني تعتبر الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر "انقلابا" على الفترة الانتقالية وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين فورا.