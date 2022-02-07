عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس السيادة السوداني: لابد من فرض هيبة الدولة ووضع حد للانفلات الأمني

السيادة السوداني
السيادة السوداني

عقد مجلس السيادة في السودان اليوم الإثنين، اجتماعا في القصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والذي أطلع المجلس على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر.

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت المتحدثة باسم مجلس السيادة في السودان، سلمى عبد الجبار المبارك إن مجلس السيادة أكد على ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للتفلتات الامنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخرًا، مؤكدة أن عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية سيسهم في تسريع وتيرة العمل في ملف الترتيبات الأمنية.

السودان يتطلع إلى دور فاعل من منظمة إيجاد لتسريع العملية السلمية

المشاركون في منتدى الشباب من جنوب السودان: مصر تؤمن بقدرات النشء لتحقيق النهضة

وأضافت:" المجلس اطمأن أيضا علي مجمل الأوضاع في ولايات البلاد والجهود التي تقوم بها حكومات الولايات في استتباب الأمن والاستقرار وتحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين".

إلى ذلك، أصيب العشرات بجروح خطيرة بعد إطلاق قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المحتجين قرب محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وقال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني الأسبوع الماضي إن القوات المسلحة النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي؛ لكن لجان المقاومة وعددا من التنظيمات التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني تعتبر الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر "انقلابا" على الفترة الانتقالية وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين فورا.

مجلس السيادة السودان البرهان المجلس دارفور

ترشيحاتنا

عصام مرعي: منتخب مصر جمع الشعوب العربية.. فيديو

"أرسم وأكتب هيروغليفي" أول فعاليات الإجازة للمتحف القومي للحضارة

ولي عهد الفجيرة يكرم محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات باتحاد التايكوندو الدولي

مجلس السيادة السوداني: لابد من فرض هيبة الدولة ووضع حد للانفلات الأمني

مصدر بالأهلي يكشف أسباب عدم سفر الدوليين للإمارات بطائرة خاصة

هل مريض سلس البول يدخل في حديث النبي لا يستبرئ من بوله؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

تعرف على عقوبة فنانة شهيرة بعد نشر فيديوهات إباحية .. تفاصيل

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

نيبالية الجنسية.. مطربة "مسرح شباب العالم" تستعد لتصوير أغنية جديدة بمصر| شاهد

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

نطق كلمة واحدة قبل الوفاة.. لماذا تم تشريح جثة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ