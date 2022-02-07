الأولوية لـ المنتخب.. وزير الرياضة: محمد صلاح قالي مش هنسيب حقنا.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه طلب من محمد صلاح في غرفة الملابس بعد خسارة نهائي إفريقيا أن يوجه كلمة للاعبي منتخب مصر .



وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة "المذاع على قناة " المحور "، :" محمد صلاح قال لي مش هنسيب حقنا".

وأكمل أشرف صبحي :" أمامنا فترة صغيرة أقل من شهر ونصف للاستعداد لـ مبارتي التأهل لكأس العالم والأولوية تكون لـ منتخب مصر في هذا الفترة وعلينا تقديم الدعم الكامل لـ منتخب مصر من أجل تحقيق الهدف ".



ولفت اشرف صبحي إلى أن مباراة منتخب السنغال المقبلة لن تكون سهلة والمباراة الثانية ستكون في السنغال وعلينا أن نستعد بشكل كامل ".

وتابع اشرف صبحي:" على الجميع ان يقدم الدعم لـ منتخب مصر ولن يستفيد أحد من خسارة المنتخب ولا خيار آخر أمامنا إلا دعم المنتخب".