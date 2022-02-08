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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كوكب الحب والجمال يظهر فى السماء اليوم

صدى البلد

 

 

نشهد غدا ظاهرة فلكية جديدة حين نرثد
كوكب الزهرة والمعروف بأسم كوكب الحب والجمال فى السماء فى ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

حيث كان قد مر كوكب الزهرة في 9 يناير 2022 بين الأرض والشمس ، حيث يرصد الآن في سماء الصباح بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس وسيكون في أفضل حالاته هذا العام في الثامن من هذا الشهر ، لذلك يحب عدم تفويت فرصة رؤية الكوكب كنجمه متوهجة.

طوال شهر فبراير الجاري يظهر كوكب الزهرة عبر التلسكوب كهلال رقيق للغاية وسيزداد حجم هلال الزهرة حيث سيُظهر لنا المزيد من وجهه المضيء وذلك مع ابتعاده إلى الغرب من الشمس ، قبل أن يصل إلى  استطالته العظمى الغربية في 20 مارس المقبل.


نظرًا لأن كوكب الزهرة ساطعًا للغاية مطلع فبراير ، فقد حان الوقت لمحاولة رصدة في سماء النهار،  ما عليك سوى متابعة الكوكب مع اقتراب شروق الشمس ، ثم رصده بعد أن تصبح الشمس فوق الأفق (تأكد من عدم النظر إلى الشمس) لتسهيل ذلك، اجعل الزهرة فوق جسم في المقدمة مثل شجرة بحيث تكون الشمس محتجبه.  

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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- كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال


يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث  سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.


وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها بمدة تزيد على ربع

شروق الشمس المعهد القومي للبحوث الفلكية البحوث الفلكية المجموعة الشمسية ظاهرة فلكية جديدة

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