انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني.. غدا

تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية غدا الأربعاء 9 فبراير بعد أن ظهرت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى انطلقت يوم السبت الماضي 5 فبراير، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنه تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء أمس السبت 5-2-2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5-2-2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9-2-2022.

المرحلة الثالثة: الأحد 13-2-2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17-2-2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21-2-2022.

وأكدت أن التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55٪ أو أكثر لعامي 2021 و 2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.