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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني.. غدا

صدى البلد

تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية غدا الأربعاء 9 فبراير بعد أن ظهرت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى انطلقت يوم السبت الماضي 5 فبراير، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

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وكانت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنه تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء أمس السبت 5-2-2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5-2-2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9-2-2022.

المرحلة الثالثة: الأحد 13-2-2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17-2-2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21-2-2022.

وأكدت أن التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55٪ أو أكثر لعامي 2021 و 2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.

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