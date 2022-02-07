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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: جيبوتي تتحكم في مكان حيوي واستراتيجي يجعل منها دولة مهمة|شاهد

احمد موسى
احمد موسى

وصف الإعلامي أحمد موسى، زيارة رئيس جيبوتي لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمهمة، مؤكدا أن موقع هذه الدولة يجعل منها ذات أهمية كبرى للقوى العظمى في العالم.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن جيبوتي تتحكم في مكان حيوي واستراتيجي جغرافيا، وهى دولة عربية وحدودها مع دولة إثيوبيا من ناحية الغرب والجنوب، متابعا أن مصر وقعت عدة اتفاقيات بحضور الرئيس السيسي مع جيبوتي.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات اقتصادية وعسكرية، ولدينا تعاون كبير مع جيبوتي عسكري ومعلوماتي وتجاري وصناعي وإمدادات وغيرها، لافتا إلى أن مصر تعمل على إنشاء مصانع في هذه الدولة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن في منطقة باب المندب وجيبوتي أكثر من 21 قاعدة عسكرية في هذا المكان، والولايات المتحدة الأمريكية لها قاعدتان عسكريتان هناك وواحدة فرنسية وأخرى ألمانية وصينية ويابانية.
 


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

وفى إطار ذلك نرصد أبرز 9 نقاط تناولتها القمة بين الرئيسين في النقاط التالية، وفقا لبيان صادر عن مؤسسة الرئاسة:

تجنب امتداد نطاق بعض النزاعات إلى دول الجوار بما قد يهدد حالة السلم والأمن بالقارة.
تكثيف التعاون لأمن البحر الأحمر كشريان استراتيجي هام يحظى بأهمية بالغة لدى الجانبين.
عرض رؤية مصر حول رفضها لأي مسعى لفرض الأمر الواقع بملف سد النهضة .
توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي.
تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية.
المضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي.
إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.
إنشاء مستشفى مصري في جيبوتي.
مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة من خلال تكثيف نشاط الأزهر الشريف.

أحمد موسى رئيس جيبوتي عبد الفتاح السيسي دولة أثيوبيا الرئيس السيسي الولايات المتحدة

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