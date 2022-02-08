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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكاري في المنصورة لبدء احتفالات العيد القومي للدقهلية

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

أوقدت الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكاري في مدينة المنصورة، أمام مبني محافظة الدقهلية؛ إيذاناً ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للمحافظة والتي تستمر علي مدار شهر فبراير تضمن العديد من الفاعليات الفنية والثقافية والاجتماعية وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة في القطاعات الخدمية المختلفة.

ويأتي الاحتفال؛ بمناسبة ذكري انتصارات شعب المنصورة علي حملات الغزو الأوروبي في فبراير عام 1250 م والتي اتخذتها الدقهلية عيدا قوميا لها تحتفل به المحافظة مع شعب الدقهلية كل عام.
 

وتعد الدقهلية محافظة لها تاريخ كبير حافل بالانتصارات فقد ضربت اروع المثل في التضحية والفداء ورد العدوان عن وطننا الغالي مصر وسميت عاصمتها المنصوره لما حققه شعبها العظيم من نصرا كبير سطر بأحرف من نور في سجل التاريخ .

 

كما أن العيد القومي لمحافظة الدقهلية كل عام يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الاوربي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية واستطاع اجدادنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر واسر قائدهم وإيداعه اسيرا في دار القاضى بن لقمان والتي أصبحت مزارا سياحيًّا وأثريًّا عريقًا يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم اجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس المستفادة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور.

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محافظة الدقهلية مدينة المنصورة بمدينة المنصورة الدروس المستفادة المشروعات الجديدة

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