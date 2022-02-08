تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة في السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، تحذيرات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وعسير ونجران ومكة المكرمة والرياض).

وقال مركز الأرصاد السعودي في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة، إنها تشهد عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وكذلك في الرياض.

كما توقع المركز أن تشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وكذلك منطقة نجران.

فيما تشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 (2) من مساء الثلاثاء.