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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة في السعودية

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، تحذيرات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وعسير ونجران ومكة المكرمة والرياض).

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طقس السعودية اليوم.. غيوم بعسير وأمطار خفيفة على سواحل جازان

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تحذيرات من الارصاد السعودية بسبب طقس نهاية الأسبوع

وقال مركز الأرصاد السعودي في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة، إنها تشهد عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وكذلك في الرياض.

كما توقع المركز أن تشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وكذلك منطقة نجران.

فيما تشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 (2) من مساء الثلاثاء.

المركز الوطني السعودي للأرصاد المدينة المنورة مكة المكرمة الطقس الرياض السعودية

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