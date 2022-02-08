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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. مصدر أمني: هناك مخطط لنشر الفوضى والبلبلة الأمنية في البلاد

لبنان
لبنان

كشف مصدر أمني لبناني أن ما تشهده مدينة طرابلس اللبنانية من جرائم كثيرة في الآونة الأخيرة يدخل ضمن المُخطّط الهادف إلى نشر الفوضى والبلبلة الأمنية في لبنان، تحت عنوان “الصراع السياسي في بلد يجري استثمار كلّ شيء فيه سياسيّاً”.

وبين المصدر الأمني لصحيفة “الجمهورية”، أنّ غالبية أعمال الفوضى تغطيها جهات سياسيّة، لافتا إلى أن من يتم توقيفهم في هذه الأعمال، تتراوح أعمارهم غالباً بين 16 و25 عاماً، حتى تحصل اتصالات وضغوط سياسية للإفراج عنهم بعد ساعات.

وأكدت المصادر قائلة: “لا علاقة للتسيّب الأمني بتردّي الوضع المعيشي في مدينة يعيش أكثر من 70 في المائة من سكّانها تحت خط الفقر، إذ إنّ الفقير لا يرمي قنبلة سعرها لا يقل عن 50 دولاراً، أو يطلق النار عشوائياً، بينما ثمن أيّ رصاصة لا يقلّ عن 30 ألف ليرة".

وأوضحت أن هذه الأسلحة والذخائر يتم الحصول عليها إمّا من تجّار سلاح تكاثروا جدّاً في الآونة الأخيرة، أو من المخيّمات الفلسطينية.

وأبدت المصادر خشيتها من اتساع رقعة الفوضى الأمنية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنّ «الأمن في بلد كلبنان سياسي بالدرجة الأولى، والتوافق السياسي وحده القادر على إنهاء كلّ مظاهر الفوضى».

فيما أعربت أوساط سياسية طرابلسية عن القلق من أنّ "ما تشهده المدينة مدروسٌ وليس بريئاً، في مدينة لطالما استُخدمت صندوق بريد لتبادل الرسائل المتفجّرة". 

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لبنان مدينة طرابلس الوضع المعيشى الامن اللبناني مصدر أمني

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