كان حاسس إنه هيموت.. منة جلال تحكي آخر مكالمة جمعتها بـ جرير منصور

كشفت الفنانة منة جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك" ، آخر موقف جمعها بالفنان الراحل جرير منصور .

حيث قالت منة جلال : فعلا المتوفى بيبقى عارف انه ميت على وش الارض ٤٠ يوم مكنتش مقتنعة بصراحة انا تقريبا بقالى ٥ سنين انا و جرير متكلمناش و عندى تليفون برد عليه كل فين و فين بالصدفة بشوف تليفونى من ١٠ أيام لاقيت جرير طالبني ٦ مرات استغربت قولت فى حاجة كلمته مردش رجع كلمنى تانى قالى يامنة انتى وحشانى و انا لسه جاى من السفر و نفسي اشوفك و اسلم عليكى.

منشور منة جلال عن الفنان جرير منصور

واستكملت منة جلال حديثها قائلة : “ وقالى كلام كتير كنت حاسة من المكالمة إن جرير بيسلم عليا عشان هيودع الله يرحمك ياجرير إنا لله وإنا إليه راجعون” .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام اليوم صلاة الجنازة على الفنان جرير منصور بعد صلاة الظهر من مسجد الصلاة بالهرم ، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة .

وكان قد نشر الفنان هيثم سعيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض.

وقال هيثم سعيد : "توفي إلى رحمة الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتيرة من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.



