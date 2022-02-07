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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض

جرير منصور
جرير منصور

نشر الفنان هيثم سعيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض. 

وقال هيثم سعيد : "توفي إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما كتبت شقيقته سهر منصور، خبر وفاة الفنان، وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: أبويا وأخويا وحبيبي منصور في ذمة الله.

وكان قدم موخرا جرير منصور مسلسل رحيم بطولة الفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، وشارك فيه أيضًا كلًا من: الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

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