كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن وجود تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك تغييرات محتمل حدوثها في الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الوطني عقب اجتماع اتحاد الكرة الأسبوع المقبل".

وأضاف: "كما أن هناك تغييرات محتملة على مستوى مختلف الفئات السنية الأخرى لمنتخب مصر وتلك القرارات قد تُصدر عقب اجتماع اتحاد الكرة المصري".

وختم حديثه قائلا:"كيروش مدرب ذكي والبطولات المجمعة تقربه من اللاعبين وتلك البطولة الممثلة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ستساهم في نجاحات كيروش خلال الفترة المقبلة".

وخسر منتخب مصر، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام السنغال 2-4، بركلات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة.

وقدم منتخبنا الوطني خلال مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، أكثر من المطلوب منه.

ويستعد منتخب مصر، لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام السنغال، والثأر من أسود التيرانجا للتأهل لمونديال قطر 2022.