برفقة هادي الباجوري.. شاهد أحدث ظهور لـ ندى موسي عبر انستجرام

روجت الفنانة ندي موسي لمسلسل البحث عن علا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت ندي موسي صورة جمعتها بالمخرج هادي الباجوري.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "البحث عن علا"، الإعلان الرسمي من العمل، والذي تعود فيه النجمة هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات للشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي انجبت ولد وبنت تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عدد كبير من النجوم.