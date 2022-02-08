عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهدان في قضية شقة الزمالك: المتهم يمتلك خبرة كبيرة بمجال التحف والآثار

شقة الزمالك
شقة الزمالك

حصل صدى البلد على أقـوال الشاهدين مصطفى عطالله محمد خليفة، أستاذ متفرغ بقسم الآثار المصريـة بكليـة الآثار جامعة القاهرة، وناصر محمد مكاوي عودة، أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثـار جامعـة القاهـرة، في القضية رقم (5/635) لسنة 2022 جـنايات قصر النيل المقيدة برقم (7) لسنة 2022 كلي وسـط القاهرة والمقيدة برقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني، والمعروفة اعلاميا بقضية شقة الزمالك.

وشهدا الشاهدان أنه بفحصهمـا والشـهـود مـن الحـادي عـشـر حـتى الخامسة عشر الأجنـدات السـت عـشرة والملف المرقم (١٧) - المضبوطين وتبينهـم تضمنهـا توصيفات عـديـدة لتـحـف وأنتيكات منها مـا هـو ذات دلالة أثرية، والتي تتماثل بعضهـا مـع توصيفـات قطـع أثريـة مضبوطـة وأخـرى مـن المملوكة لأسرة المحمـد علي»، والتوصيفات دالة على دراية كاتبها وخبرتـه الكبيرة في مجال التحف والآثار، وامتلاكه القدرة العالية على التمييز بين العصـور والحضارات المنتمية إليهـا القطـع بطريقة فنيـة دقيقـة، وإحاطته بمصطلحات أثرية رصينة لا يعلمها إلا أهـل الخبرة والصنعة وعلماء الآثار، وأنهـم ببينوا من فحـص الكتــب والكتالوجـات المضبوطة تضمهنا في مجملهـا كم كبير لصـور تحـف وقطـع وتماثيل وأيقونات وعمـلات تنتمي لعصـور وحضارات مختلفة مشفوعة بأبحاث وشروح تفصيلية لقيمتهـا الأثرية وتقديـر ثـمـن بيـع بعضهـا، وأن منهـا مـا يمـائـل قطـع أثريـة مضبوطة بالوحـدة السـكـية محـل الواقعة.

وأنهيـا شهادتهما بصدور بعض الكتالوجات من صالات مـزادات علنيـة بالخارج متخصصة في بيع القطع الأثرية ذات القيمة الفنية العالية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.


وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.


وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.


وتضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.

قطع أثرية الاثار المصرية كلية الاثار محمد علي شقة الزمالك مزادات علنية

موضوعات متعلقة

وزيري: شقة الزمالك تضم 1384 قطعة أثرية من حضارات وعصور مختلفة

جار المتهمين في قضية شقة الزمالك: الوحدة تضم مقتنيات خاصة بسلاطين وملوك

حارس عقار شقة الزمالك: المتهمان اعتادا تجميع القطع الأثرية والتحف

نص أقوال معاون تنفيذ محكمة جنوب القاهرة في قضية شقة الزمالك

المؤبد لأم ونجليها لقتلهم زوجها العرفي بالعمرانية

تغريم فتاة التيك توك ريناد عماد 100 ألف جنيه وإلغاء حبسها 3 سنوات

9 فبراير.. الحكم على عصابة ضباط الشرطة المزيفين بالعمرانية

تأجيل استئناف حسن مالك على حكم حبسه سنتين في قضية مباشرة أعمال البنوك

ترشيحاتنا

زينهو لاعب البرازيل السابق: بالميراس تغير .. الأهلي فريق مُنظم والكرة المصرية تطورت|حوار

لماذا أعلنت أمريكا عن إرسال مقاتلات إف-22 الخارقة لدعم الإمارات؟

لا عرب من فضلك.. العنف والتهديد سلوك ألمانيا ضد اللاجئين.. والإسلاموفوبيا تسيطر

شاهد لحظة اشتعال النيران فى سيارتين بكورنيش المعادي.. صور

شاهدان في قضية شقة الزمالك: المتهم يمتلك خبرة كبيرة بمجال التحف والآثار

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

تفاصيل ومحاولات البث على التلفزيون المصري.. هل ينقل ماسبيرو مباراة الأهلي وبالميراس ؟

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

كارتيرون يطلب التعاقد مع ثنائي منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

فيديو

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ