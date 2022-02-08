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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة تدريبية لمناهج الصف الرابع الابتدائي بتعليم الوادي الجديد

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل التعليم  بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء،  عقد  ورشة عمل موسعة مع إدارة التدريب بالمديرية  وعبر شبكة  سكايب بحضور مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة  وموجه عام الصفوف الأولى.

ويستهدف البرنامج  تدريب  معلمي المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائى  على منهجية وفلسفة المناهج الجديدة باستخدام أمثلة من المناهج  ليتم تطبيقها على منهج الفصل الدراسي الثانى بالإضافة لتدريب مديرى المدارس الإبتدائية ومديرى مرحلة التعليم الإبتدائى  على فلسفة المناهج الجديدة، والسلوكيات المهنية والمهارات الإدارية الحديثة والامتياز الإداري وتطوير الذات.

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ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة الإستعداد الجيد لتنفيذ البرنامج وتحقيق أكبر إستفادة منه وخاصة مع تبادل الخبرات بين الجميع وبما فيه  مصلحة الطالب  هدفنا المنشود.

جاء ذلك إستعدادا  لتنفيذ برنامج تدريبى لتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر ومناهج الصف الرابع الابتدائى.

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