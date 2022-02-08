أخبار التكنولوجيا|ميتا تعين فارس عقاد مديراً إقليمياً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وواتسآب يختبر أفضل ميزات الرسائل الصوتية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



أعلنت شركة ميتا (فيسبوك سابقا) اليوم "الثلاثاء"، تعيين فارس عقاد، مديراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبارا من 1 مارس 2022.



يختبر تطبيق WhatsApp واتسآب واحدة من أفضل ميزات الرسائل الصوتية على الإطلاق لإصدارها لجميع مستخدمي واتسآب ويب المخصص لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تم إطلاق الميزة تجريبيا في الوقت الحالي تمهيدا لإصدارها خلال أيام.



أعلنت "اورنچ مصر" عن تجديد شراكتها مع مدينة الجونة، احدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية في البحر الاحمر، لتواصل بذلك دورها كمزود رسمي لحلول الاتصالات المتكاملة والتكنولوجيا وتقنيات المدن الذكية في مدينة "الجونة" على مدار السنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار جهود الشركتين على الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة بتقنيات تكنولوجية ذكية تناسب احتياجات المجتمعات المختلفة في مدينة الجونة.



تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص قد يكون أرخص هواتف الشركة خلال العام الحالي، مع ترقية عدد كبير من مواصفاته، حيث سيحصل الهاتف على كاميرا وبطارية محسنة وكذلك أداء جيد، وسيصدر تحت اسم Realme Narzo 50A Prime .





في YouTube، نبذل جهودًا كبيرة لتعزيز أمن المنصة وحماية جميع المستخدمين. وفي مناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، نودّ أن نشارككم بعض الميزات التي طوّرناها في هذا الإطار بهدف تقديم تجربة عالية الجودة للمستخدمين.

أطلقت شركة شاومى الصينية الإعلان الترويجي لهاتف Poco M4 Pro من الفئة المتوسطة، والذي يتم لإصداره تحت علامتها التجارية الفرعية Poco، حيث من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.