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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ميتا تعين فارس عقاد مديراً إقليمياً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وواتسآب يختبر أفضل ميزات الرسائل الصوتية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

"ميتا" تعين فارس عقاد مديراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


أعلنت شركة ميتا (فيسبوك سابقا) اليوم "الثلاثاء"، تعيين فارس عقاد، مديراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبارا من 1 مارس 2022.

 

واتسآب يختبر أفضل ميزة للرسائل الصوتية على الإطلاق .. تفاصيل


يختبر تطبيق WhatsApp واتسآب واحدة من أفضل ميزات الرسائل الصوتية على الإطلاق لإصدارها لجميع مستخدمي واتسآب ويب المخصص لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تم إطلاق الميزة تجريبيا في الوقت الحالي تمهيدا لإصدارها خلال أيام.

 

أورنچ مصر تجدد شراكتها مع الجونة لتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية للاتصالات والمدن الذكية


أعلنت "اورنچ مصر" عن تجديد شراكتها مع مدينة الجونة، احدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية في البحر الاحمر،  لتواصل بذلك دورها كمزود رسمي لحلول الاتصالات المتكاملة والتكنولوجيا وتقنيات المدن الذكية في مدينة "الجونة" على مدار السنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار جهود الشركتين على الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة بتقنيات تكنولوجية ذكية تناسب احتياجات المجتمعات المختلفة في مدينة الجونة.

 

ريلمي تستعد لإطلاق واحد من أرخص هواتفها الذكية.. تفاصيل


تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص قد يكون أرخص هواتف الشركة خلال العام الحالي، مع ترقية عدد كبير من مواصفاته، حيث سيحصل الهاتف على كاميرا وبطارية محسنة وكذلك أداء جيد، وسيصدر تحت اسم Realme Narzo 50A Prime  .
 

اليوم العالمي للإنترنت الآمن: 4 طرق لتحسين تجربتكم على YouTube


في YouTube، نبذل جهودًا كبيرة لتعزيز أمن المنصة وحماية جميع المستخدمين. وفي مناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، نودّ أن نشارككم بعض الميزات التي طوّرناها في هذا الإطار بهدف تقديم تجربة عالية الجودة للمستخدمين.

 

شاومي تطلق الإعلان الترويجي لهاتف Poco M4 Pro .. مواصفات

 

أطلقت شركة شاومى الصينية الإعلان الترويجي لهاتف Poco M4 Pro من الفئة المتوسطة، والذي يتم لإصداره تحت علامتها التجارية الفرعية Poco، حيث من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

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