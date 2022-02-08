واتسآب يختبر أفضل ميزة للرسائل الصوتية على الإطلاق .. تفاصيل

يختبر تطبيق WhatsApp واتسآب واحدة من أفضل ميزات الرسائل الصوتية على الإطلاق لإصدارها لجميع مستخدمي واتسآب ويب المخصص لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تم إطلاق الميزة تجريبيا في الوقت الحالي تمهيدا لإصدارها خلال أيام.



وحسب موقع XDA Developers فإن الميزة الجديدة في واتسآب ستتيح الاستمرار في تشغيل الرسائل الصوتية، حتى عندما يتحول المستخدمون إلى دردشة أخرى، وهو الأمر الذى لم يكن مسموحا به من قبل.

وسيعرض تطبيق واتسآب شريط وسائط في أسفل قائمة الدردشة يمكن للمستخدمين من خلاله التحكم في تشغيل الرسائل الصوتية، وسيُظهر شريط الوسائط أيضًا شريط تقدم يشير إلى مدة الرسالة الصوتية المتبقية.

و قام تطبيق واتسآب بإصدار الميزة تجريبيا لبعض المستخدمين في الإصدار 2.2204.1 من التطبيق، كما يتم اختبار ميزة أخرى تمنع عرض الوسائط في معرض الجهاز إذا قام المستخدم بتشغيل الرسائل المختفية.



وستعمل على حفظ خصوصية المستخدمين من خلال عدم تمكينهم من تشغيل رؤية الوسائط لأسباب تتعلق بالخصوصية، كما لن يخطر واتسآب المستخدمين أو يمنعهم من التقاط لقطات شاشة أو سكرين شوت في الدردشات التي تم تشغيل الرسائل المختفية فيها.