مرحلة تأمين المحادثات.. دينا منصور: تحديث جديد على واتساب قريباً

كشف المهندسة دينا منصور، خبيرة أمن المعلومات، تفاصيل عن تحديث جديد على واتساب قريبا، قائلا: "التحديث لم يطبق بعد ولكن هناك أفكار واردة أنه سيطبق على الواتساب".

وأضافت "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2": "من خلال هذا التحديث سيتيح لمجموعة من الأفراد الحديث والكتابة فيما بينهم فى نافذة واحدة فقط.. ممكن 100 مع بعض يتكلموا.. ولكن هذا الموضوع لا يكون أمن".

وتابعت: "نحاول أن نتوصل ونتأكد أن تلك الدردشة امنة ومحدش يخترقها.. ولها مميزات كمان، وهي أن أكثر من فرد يستطيع توصيل الملعومة لهم فى وقت واحد".