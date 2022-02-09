انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني.. اليوم

تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الأربعاء 9 فبراير بعد أن ظهرت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني ، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي 5 فبراير ، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنه تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء السبت الماضي 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.

المرحلة الثالثة: الأحد 13/2/2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.

وأكدت أن التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55٪ أو أكثر لعامي 2021 و 2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.