عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 30 إرهابياً على الأقل في عملية مشتركة بين فرنسا ومالي

صدى البلد

قتل ما لا يقل عن 30 مسلحا إرهابيا ودمرت عشرات المركبات والأسلحة خلال عمليات مشتركة بين فرقة عمل تاكوبا التي تقودها فرنسا وجنود ماليين الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وزارة الجيش الفرنسي في بيان يوم الثلاثاء.

 

وحسب وكالة "رويترز"، ذكر البيان أنه خلال العملية الرئيسية التى وقعت يوم 3 فبراير، رصدت طائرة بدون طيار طابورا من المقاتلين على دراجات نارية .

وجاء في البيان أن طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 شاركت لدعم القوات الأوروبية والمالية المنتشرة على الأرض "أدت إلى إيقاف حوالي عشرين إرهابيا عن العمل".

وأضافت أن مركبة بها عشرات الكيلوجرامات من المتفجرات والأسلحة والدراجات النارية، التي استخدمها المقاتلون في الغالب في غارات في منطقة الساحل لغرب أفريقيا، قد دمرت.

وتتزامن العمليات المشتركة من 1 فبراير إلى 6 فبراير مع التوترات في العلاقات بين مالي وفرنسا، وأجبرت باريس وحلفاء أوروبيين آخرين على التشكيك في استمرار وجودهم العسكري في مالي.

أديبة جزائرية: تعرضت للتحرش في فرنسا من شاب عربي

بعد طرد سفير فرنسا.. مالي: باريس تدعم جماعات انفصالية للإطاحة بالحكومة

ومن المقرر أن يقرر الحلفاء الأوروبيون بحلول الأسبوع المقبل كيفية مواصلة معركتهم ضد المتشددين الإسلاميين في مالي، واصفين الوضع بأنه 'لا يمكن الدفاع عنه'.

وفى هجوم لفظى يوم الاثنين اتهم تشوجيل مايجا الذى عين رئيسا مؤقتا للوزراء فى أعقاب انقلاب العام الماضى الجيش الفرنسي بتقسيم الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا عمدا وارتكاب تجسس خلال حربه ضد المسلحين الاسلاميين.

وقالت وزارة الجيش الفرنسي في بيانها إن العمليات في المنطقة الثلاثية الحدود في مالي والنيجر وبوركينا فاسو أظهرت مستوى عال من التعاون وكذلك فعالية الشراكة القتالية بين الجيش المالي وفرقة العمل الأوروبية التي تضم قوات خاصة إستونية.

فرنسا مالي عملية مشتركة الجيش الفرنسي ميراج

ترشيحاتنا

بعد حادث قطار طنطا.. السكك الحديدية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات

تصاعد التوترات في أوكرانيا.. الدنمارك تعزز الاستعداد القتالي لدعم الناتو

مقتل 30 إرهابياً على الأقل في عملية مشتركة بين فرنسا ومالي

هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة أو العكس؟ فتوى البحوث الإسلامية ترد

وزير العدل: على أصحاب العقود العرفية التوجه لنقابة المحامين لدفع 1% رسم التصديق

ما يرفض الغرب الاعتراف به| بالدليل والبرهان «لا سجناء رأي في مصر».. و السيسي أحرجهم بهذه الطريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية يومي الأربعاء و الخميس .. فيديو

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ